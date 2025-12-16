Ημερίδα για την Εξαγωγική Ετοιμότητα και τις Νέες Αγορές στη Δυτική Ελλάδα
Μια ολοκληρωμένη ενημερωτική και εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Εξαγωγική Ετοιμότητα & Νέες Αγορές: Ευκαιρίες Ανάπτυξης για τις Επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας» διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας των επιχειρήσεων της περιοχής.
Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα και να εξερευνήσουν νέες διεθνείς αγορές.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο MyWayHotel&Events (Αμαλίας 16, Πάτρα), με ώρα διεξαγωγής 10:00 – 16:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω τουσυνδέσμου: forms.gle/ggEXCqSx8CEZCoxW9 ή να αποστείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής στα email: dao@dpe.gov.gr και andfilias@gmail.com20251216 Πρόγραμμα Ημερίδα για την Εξαγωγική Ετοιμότητα και τις Νέες Αγορές στη Δυτική Ελλάδα
