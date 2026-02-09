Ημιλιπόθυμη μεθυσμένη ανήλικη βρέθηκε στο λιμάνι Ρεθύμνου

Σε ημιλιπόθυμη κατάσταστη εντοπίστηκε ανήλικη μεθυσμένη στον χώρο του λιμανιού στη Ρέθυμο.

Σύμφωνα με το patris, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 8/02/2026 όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε ημιλιπόθυμη

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο όπου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Κατά την προανάκριση οι αρχές διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι και της προμήθευσαν ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

