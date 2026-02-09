Ημιλιπόθυμη μεθυσμένη ανήλικη βρέθηκε στο λιμάνι Ρεθύμνου

Κινητοποίηση στο λιμάνι του Ρεθύμνου για μεθυσμένη ανήλικη.

Ημιλιπόθυμη μεθυσμένη ανήλικη βρέθηκε στο λιμάνι Ρεθύμνου
09 Φεβ. 2026 8:58
Pelop News

Σε ημιλιπόθυμη κατάσταστη εντοπίστηκε ανήλικη μεθυσμένη στον χώρο του λιμανιού στη Ρέθυμο.

Σύμφωνα με το patris, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 8/02/2026 όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε ημιλιπόθυμη

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο όπου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Κατά την προανάκριση οι αρχές διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι και της προμήθευσαν ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:56 Δείτε ποιον γνωστό τραγουδιστή θα παντρέψει η Κίμπερλι Γκιλφόλιλ
11:56 Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα
11:53 Συναγερμός στον Έβρο από την κακοκαιρία: Ανοίγουν φράγματα, πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα
11:47 Βρετανία: Μάχη επιβίωσης του Στάρμερ μετά την παραίτηση του ΜακΣουίνι
11:40 Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο – Παρέμβαση Καρυστιανού με αιχμές για τη Δικαιοσύνη
11:37 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
11:35 Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή της 2,5χρονης που βρέθηκε σε σιντριβάνι – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα δραματικά λεπτά
11:33 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο – Τι ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταβολών
11:32 Παρέμβαση για τα Κέντρα Πρόληψης με αιχμή την Αχαΐα: Ζητούν διάλογο για το πρόγραμμα CHAMPS
11:29 Ζελένσκι: Ο Πούτιν προσπαθεί να δελεάσει τον Τραμπ με πακέτο ύψους 12 τρις. δολαρίων
11:26 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος και θετικά σημάδια στις συναλλαγές
11:22 Τσικνοπέμπτη με… ομπρέλα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα: Βροχές και καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού
11:14 Γεωργιάδης: Σαφή μηνύματα για Χίο, Λιμενικό και μετεκλογικές συνεργασίες
11:14 Μνημόσυνο στην Πάτρα για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη – Τιμή στον Αρχιστράτηγο 183 χρόνια μετά
11:10 Με πατρινό «χρώμα» οι διαιτητές για τις ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
11:04 Κολομβία: Καταστροφικές πλημμύρες με 13 νεκρούς και πολλές ζημιές ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Προσοχή στις Λεπτομέρειες: Η αναζήτηση της δικαιοσύνης ως προσωπικό βάρος
10:57 ΑΔΕΔΥ: Απεργία-αποχή για την αξιολόγηση και προσφυγή στο ΣτΕ
10:57 Με αυτή τη σειρά θα παρελάσουν οι μικροί του Πατρινού Καρναβαλίου 2026
10:54 Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο…. βοηθητικό (του «Τόφαλος»)!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ