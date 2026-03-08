Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα στο κέντρο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 14:00 σε βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας λόγω του αγώνα, με εκκίνηση από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

08 Μαρ. 2026 10:10
Pelop News

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ την Κυριακή 8 Μαρτίου σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, λόγω της διεξαγωγής του Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις 07:00 έως τις 14:00 περίπου, ενώ σε ορισμένα σημεία η διακοπή της κυκλοφορίας ξεκινά νωρίτερα και θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των αγώνων.

Η εκκίνηση του βασικού αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 08:00 μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αγώνα Family Run και Special Olympics στις 11:45 και αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων στις 12:15. Η διοργάνωση μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ.

Οι βασικοί δρόμοι που επηρεάζονται

Λόγω της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς της πόλης.

Μεταξύ των βασικών δρόμων που επηρεάζονται είναι:

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

  • Πανεπιστημίου

  • Σταδίου

  • Ακαδημίας

  • Σόλωνος

  • Φιλελλήνων

  • Πατησίων (28ης Οκτωβρίου)

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας

  • Λεωφόρος Συγγρού

  • Καλλιρρόης

  • Ηρώδου Αττικού

  • Αθηνάς

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

  • Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

  • Λεωφόρος Κηφισίας

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας

  • Λεωφόρος Μεσογείων

  • Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Παράλληλα, περιορισμοί θα ισχύσουν και σε αρκετές κάθετες οδούς γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε πλατείες όπως η Πλατεία Ομονοίας.

Ελεγχόμενες διελεύσεις

Η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του ημιμαραθωνίου θα είναι περιορισμένη, με εξαίρεση ορισμένους ελεγχόμενους κόμβους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διασταυρώσεις:

  • Πατησίων – Αγίου Μελετίου

  • Βασιλίσσης Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου

  • Βασιλίσσης Σοφίας – Κόκκαλη

  • Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλέως Γεωργίου

  • Βασιλέως Κωνσταντίνου – Ηρώδου Αττικού

Σε ορισμένες από τις παραπάνω διασταυρώσεις θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Ενδεικτικές εναλλακτικές διαδρομές

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω βασικών αρτηριών όπως:

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας

  • Λεωφόρος Κηφισίας

  • Λεωφόρος Κατεχάκη

  • Πειραιώς

  • Χαμοστέρνας

  • Λεωφόρος Ποσειδώνος

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια των αγώνων και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

