Ινδία: Αγώνας τένις διακόπηκε λόγω εισβολής σμήνους μελισσών! ΒΙΝΤΕΟ

Σαφώς και δεν είναι η πρώτη φορά που μέλισσες διακόπτουν αγώνα τένις. Έχει συμβεί και σε παιχνίδια Masters της WTA και της ATP αλλά αυτή τη φορά έγινε στο ITF Women’s World Tour και συγκεκριμένα στο W100 Bengaluru της Ινδίας.

Συγκεκριμένα, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στην Τάλια Γκίμπσον και στην Σαχάγια Γιαμαλαπάλλι ένα σμήνος μελισσών έκανε την εμφάνιση του και προκάλεσε πανικό.

Η Γκίμπσον έτρεξε προς τα αποδυτήρια και η Γιαμαλαπάλλι προσπάθησε να προστατευτεί με την πετσέτα της! Μετά από ώρα το σμήνος έφυγε και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

🇦🇺 Talia Gibson’s match at a W100k event in Bengaluru, India, was briefly suspended after a swarm of bees interrupted play 🐝 Safe to say it didn’t distract Talia, who won 6-0, 6-0. pic.twitter.com/UFu2IRP0O0 — The First Serve (@TheFirstServeAU) February 19, 2026

Wild moment tennis players are forced to flee mid-match over terrifying intruders on the court https://t.co/Tzua9vAEqn — Daily Mail Sport (@MailSport) February 19, 2026

