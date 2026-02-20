Ινδία: Αγώνας τένις διακόπηκε λόγω εισβολής σμήνους μελισσών! ΒΙΝΤΕΟ

Η Γκίμπσον έτρεξε προς τα αποδυτήρια και η Γιαμαλαπάλλι προσπάθησε να προστατευτεί με την πετσέτα της

20 Φεβ. 2026 22:48
Σαφώς και δεν είναι η πρώτη φορά που μέλισσες διακόπτουν αγώνα τένις. Έχει συμβεί και σε παιχνίδια Masters της WTA και της ATP αλλά αυτή τη φορά έγινε στο ITF Women’s World Tour και συγκεκριμένα στο W100 Bengaluru της Ινδίας.

Συγκεκριμένα, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στην Τάλια Γκίμπσον και στην Σαχάγια Γιαμαλαπάλλι ένα σμήνος μελισσών έκανε την εμφάνιση του και προκάλεσε πανικό.

Η Γκίμπσον έτρεξε προς τα αποδυτήρια και η Γιαμαλαπάλλι προσπάθησε να προστατευτεί με την πετσέτα της! Μετά από ώρα το σμήνος έφυγε και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

