Ινδία: Χάος και επεισόδια σε πολλές πολιτείες, ουρές για καύσιμα ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλα πλήθη έχουν συγκεντρωθεί σε πρατήρια καυσίμων σε πολλές πολιτείες της Ινδίας υπό τον φόβο ελλείψεων. Τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές για καύσιμα σε μεγάλες πόλεις όπως Γκουτζαράτ, το Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα. Οι περισσότεροι που συγκεντρώνονται και περιμένουν για ώρες, αγοράζουν κυρίως από… πανικό, με τις Αρχές να διαβεβαιώνουν πως για την ώρα υπάρχουν επαρκή αποθέματα.

Φυσικά γίνεται μάχη για να καταφέρει ο κόσμος να γεμίζει μπιτόνια και ό,τι άλλο δοχείο έχει προσκομίσει για να γεμίσει, ενώ υπάρχουν Μέσα ενημέρωσης στην Ινδία που κάνουν αναφορές μέχρι και για νεκρούς από επεισόδια σε πρατήρια καυσίμων.

Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για τον εφοδιασμό της σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς περίπου το 45% των αναγκών της καλύπτεται μέσω αυτού.

Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν «επαρκή αποθέματα βενζίνης και ντίζελ», ενώ οι κρατικές εταιρείες πετρελαίου καλούν τον κόσμο να μην πιστεύει τις φήμες και να μην προχωρά σε αγορές πανικού.

🇮🇳 Fuel crises in India are worsening due to closure of Hormuz Strait. Massive crowds have gathered at petrol pump stations across multiple Indian states due to shortages and panic buying. Clashes on stations across India have resulted in two deaths. India, with a population… — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 25, 2026



Η εφημερίδα Times of India αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι το Ιράν επιτρέπει σε χώρες που έχουν επικοινωνήσει εκ των προτέρων με την Τεχεράνη να διέρχονται από το στενό, δεκάδες ινδικά φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα.

Ξενοδοχεία και εστιατόρια σε όλη την Ινδία μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους ή κλείνουν λόγω της σοβαρής έλλειψης προμήθειας υγραερίου που προέρχεται από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

