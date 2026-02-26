Ινδία: Ελέφαντας άρπαξε άνδρα με την προβοσκίδα του και τον εκσφενδόνισε, σοβαρός ο τραυματισμός του, ΒΙΝΤΕΟ

Το σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε στην Τρισούρ, στην πολιτεία της Κεράλα, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου

Ινδία: Ελέφαντας άρπαξε άνδρα με την προβοσκίδα του και τον εκσφενδόνισε, σοβαρός ο τραυματισμός του, ΒΙΝΤΕΟ
26 Φεβ. 2026 22:57
Pelop News

Στην Ινδία σοβαρά τραυματίστηκε ένας νεαρός στην περιοχή Τρισούρ της Κεράλα, όταν ελέφαντας τον άρπαξε με την προβοσκίδα του και τον εκσφενδόνισε κατά τη διάρκεια θρησκευτικού φεστιβάλ σε ναό. Οι εικόνες από το περιστατικό προκαλούν έντονες αντιδράσεις, ενώ το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας σε μεγάλες θρησκευτικές συγκεντρώσεις, όπου συμμετέχουν ελέφαντες.

Βίντεο από το σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε στην Τρισούρ, στην πολιτεία της Κεράλα, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Σε αυτό, αρχικά, φαίνεται ο ελέφαντας να έχει χαμηλώσει, ώστε να ανέβει επάνω του ένας άνδρας με θρησκευτική ενδυμασία. Ο άνδρας κάνει προσπάθεια, αρχικά φαίνεται να μην μπορεί να ανέβει, ενώ κρατιέται μάλλον από το αυτί του ελέφαντα.

Στη συνέχεια, τα καταφέρνει, όμως την ώρα που κάθεται στον σβέρκο, το ζώο αρπάζει με την προβοσκίδα του έναν νεαρό που στεκόταν ακριβώς από δίπλα του, του τυλίγει αρχικά τα πόδια και στη συνέχεια τον εκσφενδονίζει στον αέρα, πετώντας τον αρκετά μέτρα μακριά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και διακομίστηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το NDTV, το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τη διαχείριση του πλήθους σε μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ελέφαντες, με τις σχετικές συζητήσεις να επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
