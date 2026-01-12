Ινδία: Ελέφαντας έχει σκοτώσει 20 άτομα σε 9 ημέρες! Ανάμεσά τους και ένας πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών

Οι θάνατοι συνέβησαν από την Πρωτοχρονιά ως τις 9 Ιανουαρίου στις δασικές περιοχές Τσαιμπάσα και Κολχάν στο κρατίδιο Τζακχάντ, αναφέρει το BBC.

12 Ιαν. 2026 17:53
Pelop News

Στην Ινδία ελέφαντας-φονιάς έχει σκοτώσει 20 άτομα σε εννέα ημέρες, ανάμεσά τους και έναν πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών.

Οι περισσότεροι θάνατοι συνέβησαν τη νύχτα, όταν οι κάτοικοι φυλάσσουν το ρύζι στα χωράφια και τις αποθήκες, μια συνηθισμένη πρακτική στην αγροτική Ινδία.

Ένα από τα θύματα, ένας 34χρονος, δέχτηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του ενώ επέστρεφε από τη δουλειά. Σε άλλη περίπτωση ένας 42χρονος ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου ενώ κοιμόταν έξω από το σπίτι του.

Στις 5 Ιανουαρίου, πατέρας με τους δύο γιους του, 6 και 8 ετών, σκοτώθηκαν από τον ελέφαντα. Η σύζυγος του και 2 ετών κόρη τους διέφυγαν, με το κοριτσάκι να έχει τραύματα. Αργότερα μόνο έμαθε ότι ο σύζυγός της και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της είχαν σκοτωθεί.

Οι δασικές Αρχές ανέφεραν ότι ο αρσενικός ελέφαντας είναι νέος και ευκίνητος ενώ αλλάζει συχνά θέση, ιδιαίτερα τη νύχτα, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό του.

Είναι πιθανόν το ζώο να βρίσκεται στη φάση του ζευγαρώματος, κατά την οποία οι αρσενικοί ελέφαντες παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα λόγω των αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης. Οι υπάλληλοι είπαν ότι αυτή η συμπεριφορά συνήθως υποχωρεί μέσα σε 15 έως 20 ημέρες. Μια άλλη πιθανότητα είναι να έχει απομακρυνθεί από το κοπάδι του.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται μαζική επιχείρηση για τον εντοπισμό του ελέφαντα με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 δασικών υπαλλήλων.

Τα περιστατικά επιθέσεων από ελέφαντες δεν είναι σπάνια στην περιοχή τα τελευταία χρόνια και συνδέονται με τη μείωση της δασικής κάλυψης και την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα κοντά στους διαδρόμους των ελεφάντων.

