Ινδία – Γαλλία: Προχωρά η «μαμούθ» συμφωνία για 114 Rafale και νέα εξοπλιστικά 33 δισ. ευρώ

Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση επιπλέον 114 μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Ινδία προχωρούν, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Emmanuel Macron, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο New Delhi.

Όπως επισημαίνουν πηγές της γαλλικής προεδρίας, «οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικά», εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Νέο Δελχί. Υπενθυμίζεται ότι η Ινδία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση για την αγορά 62 μαχητικών Rafale από τη γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Dassault Aviation.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ενέκρινε νέα εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας το πράσινο φως και για την προμήθεια επιπλέον γαλλικών μαχητικών. Αμέσως ξεκίνησαν εντατικές συζητήσεις μεταξύ Παρισιού και Νέου Δελχί, με βασικό αντικείμενο τους όρους κατασκευής και συναρμολόγησης των αεροσκαφών, καθώς η Ινδία επιθυμεί η συναρμολόγηση να πραγματοποιείται στο έδαφός της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η Ινδία εξετάζει και την αγορά επιπλέον Rafale στη ναυτική τους έκδοση, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για απογειώσεις και προσγειώσεις σε αεροπλανοφόρα. Η χώρα έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά 26 αεροσκαφών της συγκεκριμένης έκδοσης.

