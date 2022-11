Ινδία – Κατάρρευση γέφυρας: Έφτασαν τους 135 οι νεκροί – Σε εξέλιξη οι έρευνες για επιζώντες ΒΙΝΤΕΟ

Άλλος ένας άνθρωπος που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε η γέφυρα στην Ινδία υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 135. Αυτή είναι η τρίτη μέρα που αναζητούνται επιζώντες, αν και οι ελπίδες πλέον είναι ελάχιστες.

Οι Αρχές εκτιμούν πως πάνω στη γέφυρα και γύρω από αυτή βρίσκονταν από 200 ως 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η γέφυρα, πλάτους 1,25 και μήκους 233 μέτρων, είχε ανοίξει ξανά για το κοινό έπειτα από εργασίες συντήρησης, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας από τις αρχές. «Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή αγνοείται ένας άνθρωπος» είπε ο Τζ. Τ. Πάντγια, αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης στη Μόρμπι.

Η γέφυρα της εποχής της αποικιοκρατίας, που συνέδεε τις όχθες του ποταμού Ματσού, στην πόλη Μόρμπι, ήταν γεμάτη κόσμο, εν μέσω του φεστιβάλ Ντιβάλι, της γιορτής «του φωτός», όταν κατέρρευσε το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο και στα νερά του ποταμού από ύψος κάπου δέκα μέτρων.

Μονάδες του στρατού, δύτες του Πολεμικού Ναυτικού και ειδικευμένα σωστικά συνεργεία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στην Μόρμπι, που βρίσκεται στην πολιτεία από όπου κατάγεται και όπου αναδείχθηκε πολιτικά ο νυν ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1880, με υλικά που μεταφέρθηκαν στην Γκουτζαράτ από την Αγγλία. Άνοιξε ξανά για το κοινό την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από επτά μήνες εργασιών συντήρησης. Οι αρχές, που ανακοίνωσαν πως διενεργούν έρευνα ποινικής φύσης για την τραγωδία, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως συνέλαβαν εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους εργολάβους και εργαζόμενους σε εκδοτήρια εισιτηρίων της γέφυρας.

Cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat, about 400 people fell in the river, many feared drowned

