Ινδία: Κατέρρευσε τετραώροφο κτήριο, ανησυχία για εγκλωβισμένους

Ένα τετραώροφο κτήριο κατέρρευσε σήμερα στο Δελχί με τις Αρχές της Ινδίας να εκφράζουν φόβους για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα.

Από τα ερείπια κτηρίου ανασύρθηκαν ζωντανοί περισσότεροι από δέκα άνθρωποι αλλά εκφράζονται φόβοι ότι άλλοι 12-15 παραμένουν εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

A 4-storey building near Oscar Public School, Kaushik Enclave, Burari, suddenly collapsed around 7 PM.

Delhi Police and Fire Department are actively conducting rescue operations. 10 fire tenders have been dispatched to the site, and reports suggest that about a dozen people… pic.twitter.com/cpcHH6hOND

— The New Indian (@TheNewIndian_in) January 27, 2025