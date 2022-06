Ινδία: Σώθηκε το 10χρονο κωφάλαλο αγόρι που είχε εγκλωβιστεί για τέσσερις ημέρες σε πηγάδι με φίδια και σκορπιούς

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν χθες, Τρίτη, το βράδυ ένα κωφάλαλο αγόρι που είχε εγκλωβιστεί για τέσσερις ημέρες σε πηγάδι στην κεντρική Ινδία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το 10χρονο παιδί, που ονομάζεται Ραχούλ Σάχου, έπεσε την Παρασκευή σε πολύ στενό πηγάδι βάθους 24 μέτρων καθώς έπαιζε στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο κρατίδιο Τσατίσγκαρ στην κεντρική Ινδία.

Το αγόρι «διασώθηκε με πλήρη ασφάλεια χάρη στις προσευχές όλων και στις ακούραστες προσπάθειες της ομάδας διάσωσης» σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μπουπές Μπάγελ.

Ο Ραχούλ Σάχου «είναι ζωντανός, αλλά αδύναμος» και «διακομίσθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο» σε γειτονική περιοχή, δήλωσε παράλληλα σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Τζιτέντρα Σούκλα.

«Ένα φίδι εντοπίστηκε στο πηγάδι, αλλά το αγόρι έδειξε απαράμιλλο θάρρος, διατηρώντας την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης» πρόσθεσε.

Χωματουργικά μηχανήματα και γερανοί βοήθησαν στην διάνοιξη σήραγγας δίπλα στο πηγάδι, με τη βοήθεια στρατιωτικών.

Rescue workers in India are rushing to save a 10-year-old boy who fell down a well ⤵️ pic.twitter.com/tzPI58Zkkx

— SAMNET (@SAMNET786) June 15, 2022