Νικίτα Καπούτσκιν:«Με σωστή στρατηγική μπορείτε να ξεχωρίσετε»

Η Πελοπόννησος, με την ανεξάντλητη πολιτισμική κληρονομιά, την ανεξερεύνητη πολυτέλεια και τη στρατηγική της θέση, αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους μελλοντικούς προορισμούς για την παγκόσμια αλυσίδα πολυτελούς φιλοξενίας Hyatt. Ο Νικίτα Καπούτσκιν, διευθυντής Ανάπτυξης για τη Νότια Ευρώπη, με συνέντευξή του στην «Π», επιβεβαιώνει ότι η περιοχή όχι μόνο πληροί τα αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας και ταυτότητας των brands της Hyatt, αλλά και ενσωματώνει μια αυθεντικότητα που συνάδει με τη νέα γενιά ταξιδιωτών. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στην Αχαΐα, την οποία χαρακτηρίζει ως ανερχόμενο προορισμό με δυναμικό για τουριστική ανάπτυξη 12 μηνών.

– Κύριε Καπούτσκιν, ποια είναι η στρατηγική της Hyatt για την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά και πώς βλέπετε τη θέση της Πελοποννήσου σε αυτήν;

Η στρατηγική ανάπτυξης της Hyatt στην Ελλάδα επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου και βιώσιμου χαρτοφυλακίου τόσο σε αστικούς προορισμούς όσο και σε θέρετρα και τοποθεσίες που εστιάζουν στην αναψυχή. Η Πελοπόννησος ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το όραμα. Με την πλούσια ιστορία της, την εντυπωσιακή ακτογραμμή και την αναδυόμενη δυναμική της στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, η περιοχή ευθυγραμμίζεται με τα brands του Ομίλου από την Upper Upscale μέχρι τη Luxury και Lifestyle κατηγορία, όπως τα Park Hyatt, Andaz, The Unbound Collection by Hyatt, Destination by Hyatt ή και το Alila, τα οποία γιορτάζουν τη μοναδικότητα και την τοπικότητα. Βλέπουμε την Πελοπόννησο ως μια ευκαιρία να προσφέρουμε αυθεντική πολυτέλεια σε έναν λιγότερο εξερευνημένο, αλλά ολοένα και πιο περιζήτητο προορισμό.

– Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που εξετάζει η Hyatt πριν προχωρήσει σε επενδύσεις σε νέες περιοχές όπως η Πελοπόννησος;

Πριν εισέλθουμε σε μια νέα περιοχή, αξιολογούμε προσεκτικά τη ζήτηση από τη βάση επισκεπτών και μελών της Hyatt, καθώς και την προσβασιμότητα, την εποχικότητα και την εγγύτητα σε πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα.

Είναι σημαντικό ο προορισμός να ευθυγραμμίζεται με τον χαρακτήρα και τη στρατηγική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων από τα brands μας, και να μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας που θα αναβαθμίσει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό μας. Η περιοχή θα πρέπει να παρουσιάζει βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου και η τοπική στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης να ευθυγραμμίζεται με τα ESG πρότυπα της Hyatt και ιδανικά να προσελκύει ήδη τοπικούς επενδυτές με εμπειρία και δίκτυο που συνδέεται με την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και διανομή της μάρκας μας.

Η Πελοπόννησος πληροί πολλά από αυτά τα κριτήρια, γι’ αυτό και εξετάζουμε ενεργά την ανάπτυξή μας στην ευρύτερη περιοχή.

– Ποια είναι η πρόβλεψή σας για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην Πελοπόννησο τα επόμενα χρόνια και πώς μπορεί η Hyatt να συμβάλει σε αυτό;

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στο κατώφλι μιας σημαντικής ανάπτυξης, καθώς οι διεθνείς ταξιδιώτες αναζητούν πιο αυθεντικές και άνετες εμπειρίες, κοντά στη φύση. Με τη βελτίωση των υποδομών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές, η περιοχή είναι έτοιμη να αναπτύξει ένα premium τουριστικό προϊόν.

Η Hyatt επιδιώκει να συμβάλει σε αυτό με την εισαγωγή ξεχωριστών προτάσεων φιλοξενίας με πολιτισμικό αποτύπωμα, που ταυτόχρονα ικανοποιούν τις διεθνείς προσδοκίες για εξυπηρέτηση, ευεξία και βιωσιμότητα. Τα brands μας μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη, προσελκύοντας μία νέα κατηγορία ταξιδιωτών στην Πελοπόννησο.

– Υπάρχουν συγκεκριμένα projects ή ξενοδοχειακές μονάδες που ήδη προγραμματίζετε ή σκέφτεστε να αναπτύξετε στην Πελοπόννησο ή σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας;

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ενεργές συζητήσεις, εξετάζοντας πολλαπλές ευκαιρίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Hyatt και παρόλο που δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα έργα, παραμένουμε αισιόδοξοι για την αναπτυξιακή δυναμική που διαφαίνεται σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς.

– Πώς βλέπετε τη σχέση της Hyatt με τις τοπικές κοινότητες και πώς σκοπεύετε να ενσωματώσετε τις τοπικές κουλτούρες και αξίες στα νέα σας καταλύματα;

Στη Hyatt πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελούμε μία θετική δύναμη σε κάθε κοινότητα όπου δραστηριοποιούμαστε. Η προσέγγισή μας είναι να αναδεικνύουμε την τοπική κουλτούρα και όχι να αναπαράγουμε μια παγκοσμιοποιημένη ομοιομορφία. Σχεδιάζουμε χώρους που τιμούν την πολιτιστική κληρονομιά και την αισθητική της εκάστοτε περιοχής και συνεργαζόμαστε με τοπικούς παραγωγούς, τεχνίτες, σεφ και προμηθευτές για να δημιουργήσουμε εμπειρίες και μενού.

Προσλαμβάνουμε και εκπαιδεύουμε τοπικά ταλέντα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία. Την ίδια στιγμή, οι ομάδες των ξενοδοχείων μας υποστηρίζουν διάφορες τοπικές πρωτοβουλίες, ενσωματώνοντας πλήρως τις μονάδες μας στην κοινότητα.

Οι επισκέπτες μας αναζητούν όλο και περισσότερο αληθινές εμπειρίες που συνδέονται άμεσα με τον κάθε τόπο και τις ρίζες του. Και θεωρούμε ότι ευθύνη μας είναι να «φέρνουμε τον προορισμό μέσα στο ξενοδοχείο» και όχι να τα διαχωρίζουμε.

– Η περιοχή της Αχαΐας προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να διεκδικήσει τη δική της θέση στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας. Που πιστεύετε ότι θα πρέπει να επενδύσει για να κατακτήσει αυτή την θέση;

Η Αχαΐα έχει σημαντικές προοπτικές να εξελιχθεί σε έναν premium τουριστικό προορισμό, επενδύοντας στην προσβασιμότητα -ιδιαίτερα μέσω των υποδομών και της διασύνδεσης των περιοχών. Για να ξεχωρίσει, πρέπει να αναδείξει το μοναδικό συνδυασμό ακτογραμμής, βουνών και οινικής κουλτούρας, επενδύοντας παράλληλα σε ποιοτικά και βιώσιμα καταλύματα.

Η επέκταση των εμπειριών πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην τοποθέτηση της Αχαΐας ως έναν προορισμό για όλο τον χρόνο. Με τη σωστή στρατηγική, η περιοχή μπορεί να ξεχωρίσει, και η Hyatt θα ήταν πρόθυμη να εξετάσει ευκαιρίες για να υποστηρίξει αυτή την αναπτυξιακή πορεία.

