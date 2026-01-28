Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός

Θλίψη στην Ινδία, καθώς ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της πολιτείας Μαχαράστρα της Ινδίας και επικεφαλής του Εθνικού Κοινοβουλευτικού Κόμματος (NCP), Ατζίτ Παουάρ, σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια απόπειρας έκτακτης προσγείωσης στο αεροδρόμιο Μπαραμάτι το πρωί της Τετάρτης.

Νεκροί είναι επίσης δύο μέλη του προσωπικού του Παουάρ που επέβαιναν στο αεροσκάφος, καθώς και οι δύο πιλότοι.

Τα αίτια της συντριβής του ναυλωμένου αεροσκάφους δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Εικόνα από ινδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά τη συντριβή, ενώ προσθέτουν ότι ο Παουάρ αναγνωρίστηκε από το ρολόι και τα ρούχα του.

Το αεροσκάφος -ένα Bombardier Learjet 45, ηλικίας 16 ετών που ανήκει στην εταιρεία τσάρτερ VSR με έδρα το Δελχί- συνετρίβη κατά τη δεύτερη προσπάθεια αναγκαστικής προσγείωσης του, στο αεροδρόμιο της εκλογικής περιφέρειας του Παουάρ, στο Μπαραμάτι, όπου κατευθυνόταν.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε «σοκαρισμένος» από την απώλεια του Παουάρ, ενώ εξέφρασε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Ο Σρι Ατζίτ Παουάρ Τζι ήταν ένας ηγέτης του λαού, με ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες του. Έχαιρε ευρείας εκτίμησης ως ένας εργατικός άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της προσφοράς προς τον λαό της Μαχαράστρα. Η γνώση του επί διοικητικών θεμάτων και το πάθος του για την στήριξη των φτωχών και των καταπιεσμένων ήταν επίσης αξιοσημείωτα. Ο πρόωρος θάνατός του είναι πολύ σοκαριστικός και βαθιά λυπηρός. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους αμέτρητους θαυμαστές του. Ομ Σάντι», έγραψε ο Ινδός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι έχασαν αγαπημένους τους στην τραγωδία. Προσεύχομαι για δύναμη και κουράγιο στις πενθούσες οικογένειες σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης», έγραψε ο Μόντι σε ξεχωριστή ανάρτησή του στο Χ.

Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια του Ατζίτ Παουάρ εξέδωσαν πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα στην Ινδία.

«Είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια το πώς ο Ατζίτ Παουάρ αφιερώθηκε τις τελευταίες 3,5 δεκαετίες στην ευημερία κάθε τμήματος της κοινωνίας στη Μαχαράστρα», έγραψε στο X ο υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Κόμματος του Κογκρέσου, Ραχούλ Γκάντι, χαρακτήρισε τον θάνατό του «εξαιρετικά σπαρακτικό».

Ο πρωθυπουργός της Μαχαράστρα, Ντεβέντρα Φαντνάβις, δήλωσε πως «δεν έχει λόγια να εκφράσει τα συναισθήματά του». «Έχασα έναν δυνατό και γενναιόδωρο φίλο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης εκτός από τον Παουάρ, στο δυστύχημα σκοτώθηκαν επίσης ο Βιντίπ Τζαντάβ, υπεύθυνος ασφαλείας του Παουάρ, η αεροσυνοδός Πίνκι Μάλι, ο κυβερνήτης Σουμίτ Καπούρ και η επίσης κυβερνήτης Σαμπχάβι Πατάκ.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Μια εξειδικευμένη ομάδα βρίσκεται στο σημείο της συντριβής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας Σαντίπ Σινγκ Γκιλ. «Θα υπάρξει ενημέρωση αφού γίνει η ταυτοποίηση των σορών», πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



