Ινδία: Τουλάχιστον 27 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική συνάθροιση ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία την 2η Ιουλίου 2024.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί.

Όπως δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος ιατρικών υπηρεσιών: «Έχουμε 27 πτώματα σε αυτό το στάδιο (…) και πτώματα συνεχίζουν να φτάνουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμ Μόχαν Τιβάρι, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορεί ένας ανώτερος ιατρικός αξιωματούχος στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Μια τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

#DISTURBINGVISUALS: More than 27 people have died in a stampede at a religious event in Hathras.

A religious event was going on in Mughalgarhi village of Hathras district when the stampede occurred.#Hathras #Stampede #HathrasStampede #Mughalgarhi #UttarPradesh #HathrasNews… pic.twitter.com/H7hqqdADJG

— upuknews (@upuknews1) July 2, 2024