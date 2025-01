Ινδία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πολιτεία Μαχαράστρα στη δυτική Ινδία, ανακοίνωσε ανώτατος ομοσπονδιακός υπουργός.

Το εργοστάσιο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, βρίσκεται στην περιοχή Μπαντάρα της πολιτείας, περίπου 830 χιλιόμετρα από την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, τη Μουμπάι, και παράγει προωθητικές ουσίες και υλικά για όπλα και εκρηκτικά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Many workers were feared dead after a massive blast was reported at an ordnance factory near #Maharashtra‘s #Nagpur on Friday morning.

The explosion at the factory in Maharashtra’s #Bhandara was of such an intensity that it was heard from 5 km away.

Rescue and medical staff are… pic.twitter.com/K9cATQvY58

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 24, 2025