Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ

Όταν οι οπαδοί τον είδαν να «εξαφανίζεται» από τη συνοδεία του, άρχισαν να σπάνε καθίσματα, να πετάνε αντικείμενα και να διαλύουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους

Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ
13 Δεκ. 2025 19:36
Pelop News

Στην Ινδία άγρια επεισόδια ξέσπασαν στην Καλκούτα από εξαγριωμένους οπαδούς που πλήρωσαν 12.000 ρουπίες (113 ευρώ) για να δουν τον Λιονέλ Μέσι καθώς ο Αργεντίνος σταρ εμφανίστηκε στο γήπεδο μόνο για λίγα λεπτά.

Όταν οι οπαδοί είδαν τον Μέσι να «εξαφανίζεται» από τη συνοδεία του, άρχισαν να σπάνε καθίσματα, να πετάνε αντικείμενα και να διαλύουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει και ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

«Μόνο ηγέτες και ηθοποιοί περιτριγύριζαν τον Μέσι… Γιατί μας κάλεσαν τότε… Πήραμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του», είπε οπαδός στο γήπεδο στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Άλλο εξαγριωμένος οπαδός είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India ότι οι άνθρωποι είχαν πληρώσει το ισοδύναμο ενός μηνιαίου μισθού για να δουν τον Αργεντίνο σταρ. «Πλήρωσα 5.000 ρουπίες για το εισιτήριο και ήρθα με τον γιο μου για να δω τον Μέσι, όχι τους πολιτικούς. Η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό έβγαζαν selfie και η ευθύνη βαρύνει τη διοίκηση» είπα χαρακτηριστικά.

Η υπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, δήλωσε «βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη ενώ ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και τους «λάτρεις του αθλητισμού» για ό,τι συνέβη στο γήπεδο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο «κύριος διοργανωτής» της εκδήλωσης είχε συλληφθεί με τις αρχές τώρα να εξετάζουν πώς οι διοργανωτές θα μπορούσαν να επιστρέψουν τα χρήματα σε όσους αγόρασαν εισιτήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:58 Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα
21:48 Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
21:41 Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία
21:31 Η στιγμή που ο διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έκαψαν τον ανιψιό, δύο γυναίκες στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία
21:09 Ο Γιώργος Κώτσηρας για τον προϋπολογισμό του 2026: Φέρνει φορολογική μεταρρύθμιση και στήριξη των νοικοκυριών
20:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξημερώματα Κυριακής φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη
20:46 Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους
20:27 Ο Προμηθέας μεγάλο διπλό επί του Πανιωνίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:19 Η Ολυμπιάδα λύγισε από την ισχυρή ΑΕΚ
20:10 Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»
20:00 Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025
19:48 Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!
19:36 Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ
19:24 Ο Έλον Μασκ…προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Πρώτη εντός έδρας ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:01 Περάσαμε μια βραδιά στη βίλα του Λαδόπουλου – Φωτογραφίες
18:50 Γκιλφόιλ: «Τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»
18:40 Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ