Ινδονησία και Ινδία απαγορεύουν τα social media κάτω των 16 ετών

Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο με 750 εκατομμύρια συσκευές και ένα δισεκατομμύριο χρήστες του ίντερνετ.

Ινδονησία και Ινδία απαγορεύουν τα social media κάτω των 16 ετών
06 Μαρ. 2026 12:52
Pelop News

Ολοένα και πληθαίνουν οι χώρες που προχωρούν σε απαγορεύσεις στα social media, καθώς το κρατίδιο Καρνατάκα της νότιας Ινδίας, όπου βρίσκεται το Μπενγκαλούρου, γνωστό ως η «Σίλικον Βάλεϊ της Ινδίας», έγινε το πρώτο κρατίδιο της χώρας που απαγόρευσε τη χρήση των social media σε χρήστες κάτω των 16 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/3/2026) ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σινταραμάγια.

«Με στόχο την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων από την αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά, η χρήση των social media θα απαγορεύεται σε χρήστες κάτω των 16 ετών», δήλωσε ο Σινταραμάγια στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό του κρατιδίου της Ινδίας για το 2026-2027, χωρίς ωστόσο να αναφέρει στο πότε θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Η ανησυχία σχετικά με τον αυξανόμενο εθισμό των παιδιών στα social media και η έκθεσή τους στην άνευ περιορισμών πρόσβαση στο Ίντερνετ έχουν πυροδοτήσει έναν παγκόσμιο δημόσιο διάλογο με αποτέλεσμα η Αυστραλία να γίνει τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγορεύει τα socail media για τα παιδιά.

Σήμερα και η Ινδονησία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, με ισχύ από τις 28 Μαρτίου, επικαλούμενη τις απειλές πορνογραφίας, κυβερνοεκφοβισμού, διαδικτυακής απάτης και εθισμού στο διαδίκτυο.

«Οι λογαριασμοί που ανήκουν σε παιδιά κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες υψηλού κινδύνου θα αρχίσουν να απενεργοποιούνται, ξεκινώντας από το YouTube, το TikTok, το Facebook, το Instagram, το Threads, το X, το Bigo Live και το Roblox», δήλωσε η υπουργός Επικοινωνιών Μεούτια Χαφίντ.

Η Βρετανία, η Δανία και η Ελλάδα εξετάζουν επίσης τη λήψη παρόμοιων μέτρων ενώ αντίστοιχες σκέψεις κάνουν και άλλα κρατίδια της Ινδίας, μιας από τις μεγαλύτερες αγορές για τα social media παγκοσμίως.

Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο με 750 εκατομμύρια συσκευές και ένα δισεκατομμύριο χρήστες του ίντερνετ.

Για την Meta, η χώρα είναι η μεγαλύτερη αγορά της με τον υψηλότερο αριθμό χρηστών των Facebook, Instagram και ⁠WhatsApp παγκοσμίως.

Λιγότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Καρνατάκα είναι κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με έκθεση του 2019-20, η οποία διενεργήθηκε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Το κρατίδιο έχει πληθυσμό 67,6 εκατομμύρια κατοίκους, όπως προκύπτει από μια έκθεση του 2025 που εκπονήθηκε από το ομοσπονδιακό κυβερνητικό think tank Niti Aayog.

Το Μπενγκαλούρου είναι έδρα παγκόσμιων εταιρειών τεχνολογίας όπως οι Microsoft, Amazon, IBM , Dell και Google.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ