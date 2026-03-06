Ινδονησία και Ινδία απαγορεύουν τα social media κάτω των 16 ετών

Ολοένα και πληθαίνουν οι χώρες που προχωρούν σε απαγορεύσεις στα social media, καθώς το κρατίδιο Καρνατάκα της νότιας Ινδίας, όπου βρίσκεται το Μπενγκαλούρου, γνωστό ως η «Σίλικον Βάλεϊ της Ινδίας», έγινε το πρώτο κρατίδιο της χώρας που απαγόρευσε τη χρήση των social media σε χρήστες κάτω των 16 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/3/2026) ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σινταραμάγια.

«Με στόχο την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων από την αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά, η χρήση των social media θα απαγορεύεται σε χρήστες κάτω των 16 ετών», δήλωσε ο Σινταραμάγια στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό του κρατιδίου της Ινδίας για το 2026-2027, χωρίς ωστόσο να αναφέρει στο πότε θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Η ανησυχία σχετικά με τον αυξανόμενο εθισμό των παιδιών στα social media και η έκθεσή τους στην άνευ περιορισμών πρόσβαση στο Ίντερνετ έχουν πυροδοτήσει έναν παγκόσμιο δημόσιο διάλογο με αποτέλεσμα η Αυστραλία να γίνει τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγορεύει τα socail media για τα παιδιά.

Σήμερα και η Ινδονησία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, με ισχύ από τις 28 Μαρτίου, επικαλούμενη τις απειλές πορνογραφίας, κυβερνοεκφοβισμού, διαδικτυακής απάτης και εθισμού στο διαδίκτυο.

«Οι λογαριασμοί που ανήκουν σε παιδιά κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες υψηλού κινδύνου θα αρχίσουν να απενεργοποιούνται, ξεκινώντας από το YouTube, το TikTok, το Facebook, το Instagram, το Threads, το X, το Bigo Live και το Roblox», δήλωσε η υπουργός Επικοινωνιών Μεούτια Χαφίντ.

Η Βρετανία, η Δανία και η Ελλάδα εξετάζουν επίσης τη λήψη παρόμοιων μέτρων ενώ αντίστοιχες σκέψεις κάνουν και άλλα κρατίδια της Ινδίας, μιας από τις μεγαλύτερες αγορές για τα social media παγκοσμίως.

Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο με 750 εκατομμύρια συσκευές και ένα δισεκατομμύριο χρήστες του ίντερνετ.

Για την Meta, η χώρα είναι η μεγαλύτερη αγορά της με τον υψηλότερο αριθμό χρηστών των Facebook, Instagram και ⁠WhatsApp παγκοσμίως.

Λιγότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Καρνατάκα είναι κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με έκθεση του 2019-20, η οποία διενεργήθηκε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Το κρατίδιο έχει πληθυσμό 67,6 εκατομμύρια κατοίκους, όπως προκύπτει από μια έκθεση του 2025 που εκπονήθηκε από το ομοσπονδιακό κυβερνητικό think tank Niti Aayog.

Το Μπενγκαλούρου είναι έδρα παγκόσμιων εταιρειών τεχνολογίας όπως οι Microsoft, Amazon, IBM , Dell και Google.

