Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο και αγώνας δρόμου για επιζώντες ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές ανέφεραν σήμερα (1/10) ότι από τα ερείπια εξακολουθούν να ακούγονται κραυγές και φωνές, ενώ οι ανήσυχοι συγγενείς που κατασκήνωσαν στο σχολείο όλη τη νύχτα περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους.

01 Οκτ. 2025 13:12
Pelop News

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας προκειμένου να εντοπίσουν τα 38 άτομα που παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια του σχολείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα (29/9) σκοτώνοντας τρεις μαθητές και τραυματίζοντας ακόμη 99, μερικοί από τους οποίους βρίσοκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, το διώροφο ισλαμικό σχολείο  Al-Khoziny στην πόλη Sidoarjo κατέρρευσε ξαφνικά, ενώ εκατοντάδες μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στο κτίριο για την απογευματινή προσευχή.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, το κτίριο βρισκόταν σε διαδικασία προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος της κατασκευής λόγω των ασταθών θεμελίων του. Ο κυβερνήτης της πόλης Σιντοάρτζο δήλωσε ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την επέκταση του κτιρίου.


Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης, Emi Freezer, τόνισε ότι έντεκα άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια από την έναρξη των προσπαθειών διάσωσης τη Δευτέρα, αλλά δύο από αυτά πέθαναν στο νοσοκομείο.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ένα παγιδευμένο άτομο που μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους διασώστες, παρόλο που είναι εντελώς ακινητοποιημένο και παγιδευμένο.

 

 

 
