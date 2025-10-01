Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο και αγώνας δρόμου για επιζώντες ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας προκειμένου να εντοπίσουν τα 38 άτομα που παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια του σχολείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα (29/9) σκοτώνοντας τρεις μαθητές και τραυματίζοντας ακόμη 99, μερικοί από τους οποίους βρίσοκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, το διώροφο ισλαμικό σχολείο Al-Khoziny στην πόλη Sidoarjo κατέρρευσε ξαφνικά, ενώ εκατοντάδες μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στο κτίριο για την απογευματινή προσευχή.

Οι αρχές ανέφεραν σήμερα (1/10) ότι από τα ερείπια εξακολουθούν να ακούγονται κραυγές και φωνές, ενώ οι ανήσυχοι συγγενείς που κατασκήνωσαν στο σχολείο όλη τη νύχτα περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, το κτίριο βρισκόταν σε διαδικασία προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος της κατασκευής λόγω των ασταθών θεμελίων του. Ο κυβερνήτης της πόλης Σιντοάρτζο δήλωσε ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την επέκταση του κτιρίου.

Rescuers battling to extricate students from the rubble of an Islamic school that collapsed, killing three in Indonesia’s province of East Java, faced a harder task after an earthquake that authorities fear packed the debris tighter https://t.co/BLAGWneZH9 pic.twitter.com/xnO2iyBATh — Reuters (@Reuters) October 1, 2025



Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης, Emi Freezer, τόνισε ότι έντεκα άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια από την έναρξη των προσπαθειών διάσωσης τη Δευτέρα, αλλά δύο από αυτά πέθαναν στο νοσοκομείο.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ένα παγιδευμένο άτομο που μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους διασώστες, παρόλο που είναι εντελώς ακινητοποιημένο και παγιδευμένο.

