Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη 27χρονη influencer για διακίνηση ναρκωτικών 

Mια σταρ ριάλιτι του Netflix συνελήφθη να προσπαθεί να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 150.000 λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια πτήση της επιστροφής από την Ταϊλάνδη.

Η Olga Bednarska, 27 ετών, συνελήφθη τον Οκτώβριο αφού την σταμάτησαν τελωνειακοί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με δύο μεγάλες βαλίτσες που περιείχαν 40 κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με το The Manchester Evening News, η σταρ της Too Hot to Handle ισχυρίστηκε ότι της έδωσε τις τσάντες ένας φίλος που ονομάζεται «Tex».

Η influencer, η οποία εμφανίστηκε στην τρίτη σειρά της επιτυχημένης εκπομπής του Netflix, ισχυρίστηκε ότι αυτό το άτομο πλήρωσε για τις πτήσεις της και ήθελε να φέρει πίσω επώνυμα ρούχα και ρολόγια από το Πουκέτ.



Ένα δικαστήριο άκουσε ότι η Bednarska, από την Πολωνία αλλά ζούσε στο Μάντσεστερ, είχε «ζήσει πέρα ​​από τις δυνατότητές της» και είχε συσσωρεύσει χρέος 16.000 λιρών.

Για να το ξεπληρώσει αυτό, είχε καταφύγει στο έγκλημα και συμφώνησε να πετάξει στην Ταϊλάνδη σε ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα για να εισάγει επώνυμα αντικείμενα από τη χώρα με αντάλλαγμα 18.000 λίρες.

Η Μπεντνάρσκα έκλαψε στο δικαστήριο καθώς γλίτωσε από τη φυλακή αφού παραδέχτηκε την ενοχή της ότι ανησυχούσε για τη δόλια διαφυγή της απαγόρευσης εισαγωγής φαρμάκου κατηγορίας Β.



Αντίθετα, ο δικαστής Τζον Πότερ της επέβαλε ποινή 20 μηνών, η οποία τέθηκε σε αναστολή για δύο χρόνια.

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Bednarska συναντήθηκε με έναν «συνεργάτη» της φίλης της Tex στις 10 Οκτωβρίου, πριν κάνει check-in στο δωρεάν δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην Ταϊλάνδη.

Οι δύο βαλίτσες που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη μεταφορά των εμπορευμάτων αγοράστηκαν με «χρήματα εξόδων» που της δόθηκαν.

Μαζί με τα ρούχα και τα ρολόγια, της ζητήθηκε να παράσχει «καλυπτικά αντικείμενα» και δεν αναμενόταν να παίξει άλλο ρόλο στο σχέδιο.

Ο Samuel Eskdale, που διώκεται, είπε ότι η Bednarska σταμάτησε από αξιωματούχους των Συνοριακών Δυνάμεων στις 20 Οκτωβρίου και επιβεβαίωσε ότι είχε ετοιμάσει η ίδια τις βαλίτσες.

Αλλά αργότερα είπε στους αξιωματούχους ότι της είχαν δώσει τις τσάντες στο αεροδρόμιο και δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει τη βαλίτσα καθώς δεν είχε τον κωδικό.

Ο κ. Eskdale είπε: «Την ρώτησαν ποιος πλήρωσε για τις πτήσεις της και είπε ότι ο φίλος της ονομάζεται «Tex». Είπε ότι ήθελαν να φέρει πίσω επώνυμα ρούχα και ρολόγια.

«Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να ξεκλειδώσει τις βαλίτσες, αλλά δεν μπορούσε να δώσει τον κωδικό για να το κάνει. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι της είχαν δώσει τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο».

Όταν τελικά άνοιξαν οι θήκες, βρέθηκαν κρυμμένες κάτω από τα ρούχα της σακούλες κάνναβης σφραγισμένες με κενό.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το Σαββατοκύριακο, ποιες περιοχές είναι πιθανό να κινδυνεύσουν με έντονα φαινόμενα ΧΑΡΤΕΣ

Πάτρα – Ιστορική επιτυχία στο ΠΓΝΠ: Πρώτη ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος

TikTok: Σκέψεις για μπλοκάρισμα των φίλτρων ομορφιάς στους εφήβους

Χριστούγεννα στο εξωτερικό: Οι κορυφαίοι οικονομικοί προορισμοί για τις γιορτές

Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά, πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Λήγει η προθεσμία δηλώσεων στο Κτηματολόγιο: Τι θα γίνει με όσους το αμέλησαν ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News