Instagram: «Έπεσε» η εφαρμογή – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Το Instagram «έπεσε» σήμερα Παρασκευή 9 Ιουνίου, και το Twitter «βούιξε» από χρήστες που ψάχνουν για ποιο λόγο δεν λειτουργεί η εφαρμογή και δεν βλέπουν νέες φωτογραφίες ή βίντεο στην αρχική τους σελίδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα downdetector.com, οι αναφορές για προβλήματα στη χρήση της εφαρμογής του Instagram ξεκίνησαν από τις 06:38 το πρωί (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής και έφτασαν στο αποκορύφωμά τους λίγο πριν τις 08:00 το πρωί με περισσότερες από 3.000 αναφορές.

Όπως γράφουν και στο Twitter, το μόνο που βλέπουν στην αρχική τους σελίδα είτε στην εφαρμογή είτε στην ιστοσελίδα είναι ότι «κάτι πήγε στραβά» (something went wrong), με κάποιους μάλιστα να αναρωτιούνται αν τους χάκαραν.

Επίσης, φαίνεται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη χρήση της εφαρμογής εκτός Ελλάδας. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta.

Πάντως, οι χρήστες του Instagram αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με χιούμορ στο Twitter:

Όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα downdetector.com, είναι η δεύτερη φορά σήμερα που το Instagram αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς είχαν γίνει και άλλες αναφορές περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Instagram down again … Here they come to twitter pic.twitter.com/vT6vVu8N0O — Ralph 🏌🏽 (@justRalph_) June 9, 2023