Instagram: Νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για εφήβους

Η πλατφόρμα εισάγει ρύθμιση «13+», εμπνευσμένη από την κινηματογραφική βαθμίδα PG-13, ενισχύοντας τον έλεγχο των γονιών και περιορίζοντας την πρόσβαση σε ευαίσθητο περιεχόμενο

14 Οκτ. 2025 22:10
Το Instagram εισάγει ένα νέο εργαλείο γονικού ελέγχου εμπνευσμένο από τη κινηματογραφική βαθμίδα PG-13, με στόχο να ενισχύσει τον ρόλο των γονέων και να προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στη χρήση της πλατφόρμας από εφήβους.

Η βαθμίδα PG-13 (Parental Guidance – 13+) χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για ταινίες κατάλληλες για θεατές άνω των 13 ετών, ενώ οι νεότεροι θεατές μπορούν να τις παρακολουθήσουν μόνο με γονική συναίνεση. Στη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης εφαρμόζεται το σύστημα 12A, που επιτρέπει την προβολή σε παιδιά άνω των 12 ετών με συνοδεία ενηλίκου. Η Meta υιοθετεί αντίστοιχη λογική για το Instagram, θέτοντας σαφέστερα ηλικιακά όρια και καθορίζοντας ευθύνες για τους γονείς μέσα στην πλατφόρμα.

Όλοι οι χρήστες κάτω των 18 ετών θα εντάσσονται αυτόματα στη ρύθμιση 13+, ενώ η εξαίρεση από αυτή τη ρύθμιση θα γίνεται μόνο με συγκατάθεση των γονιών.

Περιορισμοί στο ευαίσθητο περιεχόμενο

Το νέο σύστημα επεκτείνει τους περιορισμούς σε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα, σκληρές ή σοκαριστικές εικόνες, καθώς και σε αναρτήσεις σχετικές με αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα. Η Meta ανακοίνωσε ότι θα αποκρύπτει ή θα μην προτείνει αναρτήσεις που περιλαμβάνουν έντονη γλώσσα, επικίνδυνα trends ή περιεχόμενο που ενδέχεται να ενθαρρύνει επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως εικόνες με σύνεργα χρήσης κάνναβης. Επιπλέον, θα μπλοκάρονται αναζητήσεις για όρους όπως «alcohol» ή «gore», ακόμα και αν είναι εσκεμμένα ανορθόγραφοι.

Παράλληλα, περιορισμένες εξαιρέσεις θα ισχύουν για αναρτήσεις καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού ή ιατρικού χαρακτήρα, καθώς και φωτογραφίες θηλασμού ή τοκετού. Η μέτριας έντασης βία, όπως σε ταινίες τύπου «The Fast and the Furious», δεν θα μπλοκάρεται.

Υπό πίεση για την ασφάλεια των εφήβων

Η αλλαγή έρχεται μετά από ανεξάρτητη έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 64% των νέων εργαλείων ασφαλείας του Instagram θεωρούνται αναποτελεσματικά. Την έρευνα πραγματοποίησε ο Arturo Béjar, πρώην ανώτερος μηχανικός της Meta, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και Northeastern, καθώς και το Ίδρυμα Molly Rose στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, «τα παιδιά δεν είναι ασφαλή στο Instagram».
