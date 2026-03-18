Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα

Η Meta ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο του 2026 θα σταματήσει να προσφέρει πλήρη end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στα προσωπικά μηνύματα (Direct Messages) του Instagram για όλους τους χρήστες παγκοσμίως.

Η αλλαγή σημαίνει ότι η εταιρεία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων όλων των χρηστών, κάτι που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει την επιλογή κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο.

Η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί πιλοτικά για ορισμένους χρήστες στην Αυστραλία, ως πρώτο βήμα της μετάβασης.

Λόγοι της απόφασης

Σύμφωνα με τη Meta, η κύρια αιτία είναι η πολύ χαμηλή χρήση της λειτουργίας: ελάχιστοι χρήστες ενεργοποιούσαν την E2EE στα DM του Instagram. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι προτιμούν την ευκολία και τις δυνατότητες ασφάλειας που προσφέρει η πλατφόρμα χωρίς κρυπτογράφηση (π.χ. αναφορά ύποπτου περιεχομένου, γρήγορη ανάκτηση συνομιλιών).

Η απόφαση ήρθε μετά από χρόνια έντονης πίεσης από αρχές επιβολής του νόμου και οργανισμούς προστασίας παιδιών, μεταξύ των οποίων το FBI, η Interpol και οι αυστραλιανές αρχές. Οι φορείς αυτοί υποστήριζαν ότι η end-to-end κρυπτογράφηση εμποδίζει την ανίχνευση και αντιμετώπιση παιδικής κακοποίησης, grooming και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων στα social media.

