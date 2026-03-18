Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα

Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες

18 Μαρ. 2026 22:59
Pelop News

Η Meta ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο του 2026 θα σταματήσει να προσφέρει πλήρη end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στα προσωπικά μηνύματα (Direct Messages) του Instagram για όλους τους χρήστες παγκοσμίως.

Η αλλαγή σημαίνει ότι η εταιρεία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων όλων των χρηστών, κάτι που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει την επιλογή κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο.

Η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί πιλοτικά για ορισμένους χρήστες στην Αυστραλία, ως πρώτο βήμα της μετάβασης.

Λόγοι της απόφασης

Σύμφωνα με τη Meta, η κύρια αιτία είναι η πολύ χαμηλή χρήση της λειτουργίας: ελάχιστοι χρήστες ενεργοποιούσαν την E2EE στα DM του Instagram. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι προτιμούν την ευκολία και τις δυνατότητες ασφάλειας που προσφέρει η πλατφόρμα χωρίς κρυπτογράφηση (π.χ. αναφορά ύποπτου περιεχομένου, γρήγορη ανάκτηση συνομιλιών).

Η απόφαση ήρθε μετά από χρόνια έντονης πίεσης από αρχές επιβολής του νόμου και οργανισμούς προστασίας παιδιών, μεταξύ των οποίων το FBI, η Interpol και οι αυστραλιανές αρχές. Οι φορείς αυτοί υποστήριζαν ότι η end-to-end κρυπτογράφηση εμποδίζει την ανίχνευση και αντιμετώπιση παιδικής κακοποίησης, grooming και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων στα social media.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:44 Η υγεία του πατέρα καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της εγκυμοσύνης
23:28 Καβάλα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 7χρονου από θυρίδα παραλαβής δεμάτων
23:15 ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 1.654 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
22:59 Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα
22:49 Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών
22:40 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 
22:32 Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια
22:20 Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου
22:13 Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών
22:08 Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι
21:53 Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο
21:43 Σοκ στη Βέροια: 24χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά μυστηριώδη πτώση σε πιλοτή
21:35 Ειδική πτήση «Κιβωτός» του ΥΠΕΞ: Επαναπτρίστηκαν 101 πολίτες με 45 κατοικίδια από Άμπου Ντάμπι
21:23 Το σχόλιο Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη Μαρίκα
21:16 Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση εξωδικαστικού για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
21:09 Eurovision 2026: Απειλείται η συμμετοχή του Ισραήλ
20:59 Συναγερμός στην Βρετανία: Εξάπλωση μηνιγγίτιδας σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ
20:54 Έντονη αντιπαράθεση Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου στη Βουλή
20:47 Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 930 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ποιοι οφελούνται
20:40 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ