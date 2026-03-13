Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στις φήμες για δεύτερο παιδί

Στο επίκεντρο σχολίων στα social media βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη, μετά από στιγμιότυπα που δημοσίευσε από επίσκεψή της σε γυναικολογικό ιατρείο. Μια εικόνα από οθόνη υπερήχου ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν εικασίες ότι η influencer περιμένει δεύτερο παιδί, με τα μηνύματα από ακολούθους της να πέφτουν βροχή.

Η ίδια έσπευσε να βάλει τέλος στην παραφιλολογία, ξεκαθαρίζοντας δημόσια ότι δεν είναι έγκυος. Όπως ανέφερε, αυτό που φάνηκε στον υπέρηχο και προκάλεσε τη σύγχυση ήταν το σπιράλ που φορά τους τελευταίους μήνες, απαντώντας έτσι στα δεκάδες μηνύματα που δέχθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρά την αναστάτωση, η Ιωάννα Τούνη αξιοποίησε την προσοχή που συγκέντρωσε η ανάρτησή της για να στείλει μήνυμα υπέρ της πρόληψης. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εξήγησε ότι είχε επισκεφθεί τον γυναικολόγο για τεστ ΠΑΠ και τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να φροντίζουν συστηματικά την υγεία τους.

Η όλη ιστορία ξεκίνησε μάλιστα σε χαλαρό τόνο, καθώς η ίδια είχε γράψει ότι «παίρνει» τις ακολούθους της μαζί της ακόμη και στον γυναικολόγο, θέλοντας να μοιραστεί μια καθημερινή στιγμή. Ωστόσο, η εικόνα από το εξεταστήριο οδήγησε αρκετούς σε βιαστικά συμπεράσματα, τα οποία η ίδια φρόντισε να διαψεύσει άμεσα.

Έτσι, ένα στιγμιότυπο ρουτίνας μετατράπηκε σε αφορμή για νέα φημολογία γύρω από την προσωπική της ζωή, με την ίδια να κλείνει το θέμα γρήγορα και να επαναφέρει τη συζήτηση στην ουσία: την αξία του τακτικού γυναικολογικού ελέγχου.

