Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ φορέ προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δίκη

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Ιωάννα Τούνη για τη συνέχιση της δίκης που αφορά την υπόθεση revenge porn σε βάρος της. Η σημερινή διαδικασία θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς στο δικαστήριο προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συνεδρίαση.

27 Μαρ. 2026 13:06
Pelop News

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε από το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου η Ιωάννα Τούνη, καθώς συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn που έχει καταγγείλει. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η διαδικασία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών και η σημερινή συνεδρίαση είχε ξεχωριστή βαρύτητα, αφού περιλάμβανε την προβολή του επίμαχου βίντεο μέσα στην αίθουσα.

Λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, η ίδια και ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος προχώρησαν σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, περιγράφοντας τη μέρα ως ιδιαίτερα δύσκολη. Η Ιωάννα Τούνη μίλησε για μια επώδυνη διαδικασία, ενώ ο δικηγόρος της υπογράμμισε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι κρίσιμη για την αποδεικτική πορεία της υπόθεσης.

Όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας, το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε επανειλημμένα μέσα στη δικαστική αίθουσα, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υπόθεση. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η προβολή έγινε οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.


Μετά την προβολή του υλικού, η Ιωάννα Τούνη φέρεται να βγήκε από την αίθουσα και να παρέμεινε εκτός δικαστηρίου μαζί με πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος. Η πληροφορία αυτή μεταδόθηκε από τηλεοπτικά ρεπορτάζ και αναπαράχθηκε από τα σχετικά δημοσιεύματα της ημέρας.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς αφορά μία από τις πιο γνωστές δημόσιες καταγγελίες revenge porn στην Ελλάδα, με τη σημερινή διαδικασία να θεωρείται από τις πιο κρίσιμες φάσεις της δίκης.

