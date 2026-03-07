Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή μέσα από τα social media, διατηρώντας στενή επικοινωνία με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της.

Η γνωστή influencer συχνά χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της στο TikTok για να ακολουθεί τα δημοφιλή trends της πλατφόρμας, αλλά και για να κάνει έμμεσες αναφορές σε προηγούμενες σχέσεις της.

Σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο που δημοσίευσε, αφήνει αιχμές για έναν πρώην σύντροφό της, γράφοντας:

«Όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις κι εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν».

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε επίσης: «Σε ποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! Ξεκινάω εγώ».

Η σχέση με τους followers της

Η Ιωάννα Τούνη έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της στα social media, καθώς συνηθίζει να μοιράζεται τόσο στιγμές της καθημερινότητάς της όσο και προσωπικούς προβληματισμούς ή εμπειρίες.

Ενώ στο Instagram δημοσιεύει κυρίως στιγμιότυπα από τη ζωή και την επαγγελματική της δραστηριότητα, στο TikTok επιλέγει συχνά πιο άμεσο και σχολιαστικό ύφος, με βίντεο που αγγίζουν προσωπικά ζητήματα και σχέσεις.

Η απάντηση του πρώην συντρόφου της

Πρόσφατα, ο πρώην σύντροφός της ρωτήθηκε σχετικά με τα βίντεο που δημοσιεύει η influencer και τα οποία περιλαμβάνουν αιχμές για το παρελθόν τους.

Ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει ευθέως, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν».

Όπως διευκρίνισε, η τοποθέτησή του αυτή αφορά γενικά τις σχέσεις και όχι ειδικά το κομμάτι που σχετίζεται με την ίδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



