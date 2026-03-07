Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση

Με ένα νέο βίντεο στο TikTok η Ιωάννα Τούνη άφησε ξανά υπαινιγμούς για παλαιότερη σχέση της, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις στα social media.

Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση
07 Μαρ. 2026 12:48
Pelop News

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή μέσα από τα social media, διατηρώντας στενή επικοινωνία με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της.

Η γνωστή influencer συχνά χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της στο TikTok για να ακολουθεί τα δημοφιλή trends της πλατφόρμας, αλλά και για να κάνει έμμεσες αναφορές σε προηγούμενες σχέσεις της.

Σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο που δημοσίευσε, αφήνει αιχμές για έναν πρώην σύντροφό της, γράφοντας:
«Όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις κι εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν».

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε επίσης: «Σε ποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! Ξεκινάω εγώ».

@j.touni 1 year, 365 #roses 🌹 Συμπεθέρα μου αυτό είναι το remind σου να μην ξεχνάς ΠΟΤΕ τι αξίζεις! Σίγουρα κάπου εκεί έξω υπάρχει ο σωστός άνθρωπος και για εσένα… #foryourepage #fyp #love #happiness ♬ original sound – http.jxson

Η σχέση με τους followers της

Η Ιωάννα Τούνη έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της στα social media, καθώς συνηθίζει να μοιράζεται τόσο στιγμές της καθημερινότητάς της όσο και προσωπικούς προβληματισμούς ή εμπειρίες.

Ενώ στο Instagram δημοσιεύει κυρίως στιγμιότυπα από τη ζωή και την επαγγελματική της δραστηριότητα, στο TikTok επιλέγει συχνά πιο άμεσο και σχολιαστικό ύφος, με βίντεο που αγγίζουν προσωπικά ζητήματα και σχέσεις.

Η απάντηση του πρώην συντρόφου της

Πρόσφατα, ο πρώην σύντροφός της ρωτήθηκε σχετικά με τα βίντεο που δημοσιεύει η influencer και τα οποία περιλαμβάνουν αιχμές για το παρελθόν τους.

Ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει ευθέως, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν».

Όπως διευκρίνισε, η τοποθέτησή του αυτή αφορά γενικά τις σχέσεις και όχι ειδικά το κομμάτι που σχετίζεται με την ίδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι
12:56 Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
12:48 Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση
12:36 Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι τις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι
12:24 Μυστήριο στην Κόρινθο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα
12:12 Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 65χρονος έπεσε από σκαλωσιά
12:00 Ναρκωτικά «Made in USA» στην Πάτρα: Τα φίλτρα νερού ήταν… χασίς
11:48 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
11:48 «Το Αγρίμι»: Η Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για δύο παραστάσεις στο θέατρο act
11:36 ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ στην κηδεία του Τζέσε Τζάκσον – «Οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται καθημερινές επιθέσεις»
11:24 Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – «90 ναυτικοί και δεκάδες ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή»
11:20 Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό
11:12 Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών νότια του νησιού – Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβους
11:11 Πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη, έφυγε σε ηλικία 59 ετών
11:07 Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»
11:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων ενόψει Πάσχα – Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις
10:48 Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO
10:36 Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων
10:24 Δυόμισι χρόνια χωρίς απαντήσεις: Στο αρχείο η εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»
10:12 Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μέσα στο σπίτι της μετά από πυροβολισμό – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ