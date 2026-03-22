Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν τον ένστολο σε αυτή την ενέργεια παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

