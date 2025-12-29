Ιωάννινα: Δύο 15χρονες στην Παιδιατρική μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συλλήψεις πατέρα και υπευθύνου μπαρ

Δύο περιστατικά μέθης ανηλίκων κινητοποίησαν τις αρχές στα Ιωάννινα το βράδυ της Κυριακής, με δύο 15χρονες να διακομίζονται στο νοσοκομείο και την Αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.

Αλκοόλ
29 Δεκ. 2025 13:10
Pelop News

Στην Παιδιατρική Κλινική μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες το βράδυ της Κυριακής (28/12) στα Ιωάννινα, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που ερευνώνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το αλκοόλ το είχε προμηθευτεί από το σπίτι της, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πατέρα της.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ της πόλης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς φέρεται να επέτρεψε τόσο την είσοδο της ανήλικης όσο και την πώληση αλκοόλ.

Για τα δύο περιστατικά σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

