Ιωάννινα: Έπιασαν οδηγό που του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα για 5 χρόνια – Κυκλοφορούσε κανονικά

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού οδηγού που του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για πέντε χρόνια, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από τις 21 Μαρτίου του 2025 από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, με διάρκεια πέντε ετών, λόγω τροχονομικών παραβάσεων.

Παρά την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, ο συλληφθείς συνέχισε να κυκλοφορεί κανονικά με το αυτοκίνητο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



