Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών των τελευταίων μηνών κατέληξε η καταδίωξη που ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης ένα τζιπ για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, ενώ προπορευόταν όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός. Η 23χρονη αλλοδαπή οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Εκμεταλλευόμενη τις δυσμενείς καιρικές και οδικές συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έδιναν προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων, η οδηγός διέγραψε μεγάλη πορεία, περνώντας ακόμη και από περιοχές του Νομού Γρεβενών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, προσέκρουσε σκόπιμα δύο φορές σε υπηρεσιακά οχήματα, προκαλώντας φθορές, στην προσπάθειά της να διαφύγει.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του τζιπ υπήρχαν 118 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 215 κιλών, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της οδηγού.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι το αυτοκίνητο έφερε πινακίδες ελληνικών αρχών που ανήκαν σε άλλο όχημα, ενώ οι πραγματικές πινακίδες αλβανικών αρχών βρέθηκαν εντός του τζιπ. Κατασχέθηκαν ακόμη μεταλλικός τρίφτης κάνναβης, μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το ίδιο το όχημα.

Παράλληλα, μετά από συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αστυνομικοί της Τροχαίας Γρεβενών εντόπισαν στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός. Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν το αυτοκίνητό τους, 510 ευρώ σε μετρητά και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

