Ιόνια Οδός – Κατολίσθηση: Ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – Σε εξέλιξη οι μετρήσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τις εργασίες αποκατάστασης ΒΙΝΤΕΟ

Στο επίκεντρο της διαχείρισης της μεγάλης κατολίσθησης στην Ιόνια Οδός βρίσκεται πλέον το εκτεταμένο ρήγμα που έχει εντοπιστεί στην κορυφή του βουνού, μήκους περίπου 200 μέτρων. Το φαινόμενο αποδίδεται στον έντονο κορεσμό των εδαφών από τις συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Γεωλόγοι που βρέθηκαν στο σημείο, σε συνεργασία με μηχανικούς της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλογή στοιχείων, προκειμένου να εκτιμηθεί η σταθερότητα του πρανούς και ο κίνδυνος νέων μετακινήσεων εδαφών. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνει με απόλυτη ασφάλεια.

Σήμερα αναμένεται να ληφθούν οι πρώτες καθοριστικές αποφάσεις για την εξέλιξη των εργασιών, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν χθες. Οι γεωτεχνικοί και οι μηχανικοί θα αποφασίσουν αν και από ποια πλευρά θα ξεκινήσει η επέμβαση των σκαπτικών μηχανημάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των φερτών υλικών και καθαρισμού του οδοστρώματος.





Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ρεύμα κυκλοφορίας από την Αμφιλοχία προς την Άρτα παρουσιάζει μικρότερη επιβάρυνση και θεωρείται τεχνικά ευκολότερο να αποκατασταθεί. Αντίθετα, στο ρεύμα από την Άρτα προς την Αμφιλοχία έχουν συσσωρευτεί τόνοι από χώματα και πέτρες, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση πιο σύνθετη και χρονοβόρα, με τις εργασίες να αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς οποιαδήποτε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τη σταθερότητα του πρανούς όσο και τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Άρτας, ενώ όσοι κινούνται από Αντίρριο προς Άρτα εξέρχονται στον κόμβο Αμφιλοχίας και ακολουθούν την παλαιά εθνική οδό.

Οι επόμενες αποφάσεις των τεχνικών κλιμακίων θα κρίνουν τόσο τον χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας όσο και το εύρος των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν για τη μόνιμη θωράκιση του σημείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



