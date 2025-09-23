Ιόνια Οδός: Κλειστός ο ΣΕΑ Φιλιππιάδας προς Ιωάννινα

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω τεχνικών εργασιών στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ.) Φιλιππιάδας, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, την Τετάρτη 24/09/2025 από τις 09:00 έως και τις 18:00, την Παρασκευή 26/9 από τις 10:00 έως και τις 16:00 και την Τρίτη 30/9 από τις 09:00 έως και τις 18:00, δεν θα είναι εφικτή η στάθμευση και ο ανεφοδιασμός των βαρέων οχημάτων από το πρατήριο καυσίμων (εντός ΣΕΑ).

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».

