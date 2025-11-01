Ιορδανία και Γερμανία: Η διεθνής δύναμη στη Γάζα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ

Η Ιορδανία και η Γερμανία ζήτησαν σήμερα, στο περιθώριο διάσκεψης στη Μανάμα του Μπαχρέιν, να τεθεί η σχεδιαζόμενη Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η διεθνής αποδοχή της αποστολής.

«Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να εκπληρώσει αποτελεσματικά την αποστολή της, πρέπει να διαθέτει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η πολιτική και επιχειρησιακή της βιωσιμότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, επισημαίνοντας πως η αποστολή πρέπει να στηρίζεται σε σαφή νομική βάση βάσει του διεθνούς δικαίου: «Είναι κρίσιμο για όλες τις χώρες που προτίθενται να στείλουν στρατεύματα και για τους Παλαιστινίους. Η Γερμανία επιθυμεί ξεκάθαρη εντολή για τη δράση της δύναμης».

Το σχέδιο και οι επιφυλάξεις

Η αποστολή της διεθνούς δύναμης, που περιλαμβάνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, αφορά την επιτήρηση της ασφάλειας στη Γάζα μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, στο πλαίσιο της εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου.

Προβλέπεται να συμμετέχουν στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής και την αποφυγή νέας ανάφλεξης.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές έχουν εκφράσει ενστάσεις για την προοπτική μιας δύναμης που δεν θα υπάγεται στον ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να εκληφθεί ως «νέα μορφή κατοχής υπό αμερικανική καθοδήγηση», υπονομεύοντας το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Ο Ιορδανός υπουργός ξεκαθάρισε πάντως ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στρατιωτικά, αλλά προτίθεται να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και στον συντονισμό της δύναμης.

