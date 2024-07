iOS 18: Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο νέο λειτουργικό της Apple

Ανυπομονείτε να αποκτήσετε όλα τα χαρακτηριστικά του iOS που μόλις ανακοινώθηκαν στο WWDC; Δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο νέο λειτουργικό σύστημα της Apple για κινητά πριν κυκλοφορήσει επίσημα αυτό το φθινόπωρο.

Ο αντιπρόεδρος της Apple Craig Federighi άνοιξε το WWDC φέτος με μια δόση από sky diving και το Kickstart my Heart των Motley Crue βουτώντας από τον ουρανό στα νέα χαρακτηριστικά του iOS 18.

Το ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα θα σας επιτρέπει να μετακινείτε εικονίδια και widgets όπου θέλετε, να χρωματίζετε τα πλακίδια των εφαρμογών σας στο ίδιο χρώμα και να κάνετε το Κέντρο Ελέγχου να ανταποκρίνεται πραγματικά στο όνομά του. Αλλάξτε τους κανόνες όσον αφορά το iMessage, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε emoji ως αντίδραση Tapback, προγραμματίζοντας τα κείμενά σας και προσθέτοντας ακόμη και εφέ σε κάθε λέξη που γράφετε.

Αν ήδη ετοιμάζεστε να απαντήσετε με το emoji της καρδιάς σε όλα τα παραπάνω, διαβάστε τον οδηγό μας για το πώς να αποκτήσετε το iOS 18 (και πώς να μετακινηθείτε στην πρώτη γραμμή για το iOS 19).

Μπορεί το iPhone μου να τρέξει το iOS 18;

Ακόμα και αν το παλιό σας iPhone είναι ακόμα λειτουργικό, δεν μπορεί απαραίτητα να χειριστεί το iOS 18. Αν όμως έχετε ένα από αυτά τα iPhone, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. (Σημειώστε ότι για την πρόσβαση στο Apple Intelligence απαιτείται ένα iPhone 15 Pro ή iPhone 15 Pro Max).

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation or later)

