Ίος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους, κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει την Ίο, με θύμα έναν νεαρό που δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, μια ομάδα νεαρών, ηλικίας από 16 έως 18 ετών, προσέγγισε το θύμα και άρχισε να τον χτυπά με απίστευτη σφοδρότητα. Οι δράστες κατάφεραν αλλεπάλληλα χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο του αγοριού. Η αγριότητα της επίθεσης ήταν τέτοια που, μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα, το αγόρι έπεσε στο έδαφος αναίσθητο.

Μόλις οι δράστες αντιλήφθηκαν ότι το θύμα είχε λιποθυμήσει, τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντάς τον αβοήθητο στο σημείο. Στο μέρος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό, ο οποίος ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγο αργότερα.

Ως κίνητρο της επίθεσης φέρεται να είναι μια προσωπική διαφορά «για τα μάτια μιας κοπέλας». Εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι οι δράστες ή παρευρισκόμενοι κατέγραψαν την άγρια κακοποίηση με κάμερα κινητού τηλεφώνου. Το οπτικό υλικό, που ήδη κυκλοφορεί και προβλήθηκε σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων από τις αστυνομικές αρχές.

