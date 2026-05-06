ΗΠΑ: 15 μήνες φυλακή σε δασκάλα ειδικής αγωγής που έδινε ναρκωτικά σε 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές στο σπίτι των γονιών της

Η εκπαιδευτικός που πλέον έχει απολυθεί, κατηγορήθηκε ότι αγόρασε ιατρική μαριχουάνα περίπου 15 φορές για τον ανήλικο από φαρμακείο της πόλης Φοίνιξβιλ

06 Μάι. 2026 7:53
Στις ΗΠΑ» μια δασκάλα ειδικής αγωγής στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές υπό την επήρεια ναρκωτικών με έναν 16χρονο μαθητή στο σπίτι των γονιών της.

Έτσι η 36χρονη Μισέλ Μερκολιάνο καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης αφού δήλωσε ένοχη για σεξουαλική επίθεση και διαφθορά ανηλίκου.

«Στο πλαίσιο της απολογίας, η Μερκολιάνο παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές και έδινε μαριχουάνα σε μαθητή λυκείου», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Η εκπαιδευτικός που πλέον έχει απολυθεί, κατηγορήθηκε ότι αγόρασε ιατρική μαριχουάνα περίπου 15 φορές για τον ανήλικο από φαρμακείο της πόλης Φοίνιξβιλ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια «κάπνιζαν μαριχουάνα μαζί και έκαναν σεξ, συνήθως σε ένα υπνοδωμάτιο στην κατοικία των γονιών της». Αυτό φέρεται, δε, να συνέβη αρκετές φορές.

Το αγόρι αποκάλυψε την ανάρμοστη συμπεριφορά της δασκάλας στην αδελφή του, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τους γονείς της. Στη συνέχεια υποβλήθηκε καταγγελία και αστυνομικοί συνέλαβαν την εκπαιδευτικό τον Απρίλιο του 2025.

