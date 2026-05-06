Τραμπ: Τα νέα δεδομένα με την ανακοίνωση της αναστολής της «Επιχείρησης Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για επιχείρηση που είχε ως στόχο την συνοδεία εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ και διήρκεσε τελικά μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του μέσω Truth Social, η απόφαση πάρθηκε κατόπιν «αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών».

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα σταματήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς χθες είχαν σημειωθεί και περιστατικά με εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι διπλωματικές διεργασίες

Η αναστολή της επιχείρησης «Project Freedom» εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση, ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε και εκείνος ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. «Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ ενεργούν πλέον αμυντικά: «Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά

Εξέφρασε ακόμα την ελπίδα ότι η Κίνα θα ασκήσει πίεση στο Ιράν, προκειμένου να αλλάξει στάση στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειές του οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Στο Πεκίνο μάλιστα έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars, ενόψει προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με τις χώρες να παίρνουν νέες αποφάσεις και νέα μέτρα κάθε μέρα.

