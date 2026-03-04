ΗΠΑ: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο ποταμό Χάντσον ΒΙΝΤΕΟ

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

ΗΠΑ: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο ποταμό Χάντσον ΒΙΝΤΕΟ
04 Μαρ. 2026 10:46
Pelop News

Συναγερμός στη Νέα Υορκη, καθώς ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση έπεσε τη Δευτέρα το βράδυ στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον, όμως ο πιλότος και ένας επιβάτης κατάφεραν να βγουν από το αεροσκάφος και να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι πρόκειται για Cessna 172, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα από το αεροδρόμιο Long Island MacArthur, στην περιοχή Ρονκόνκομα του Λονγκ Άιλαντ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν προς το σημείο όπου είχε δοθεί η αρχική αναφορά για πτώση αεροσκάφους, αλλά στην πρώτη φάση δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Middle Hope. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος εντοπίστηκε στα νερά ανοιχτά του Νιούμπεργκ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν.


Ο πιλότος και ο επιβάτης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Τα στοιχεία τους δεν ανακοινώθηκαν.

 

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, συνεχάρη τους διασώστες για την άμεση κινητοποίηση, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη θαύμα στον Χάντσον», σε αναφορά στην προσθαλάσσωση επιβατικού αεροσκάφους στον ίδιο ποταμό το 2009, από την οποία είχαν διασωθεί όλοι οι επιβαίνοντες.

