ΗΠΑ: Αλιγάτορας καταπίνει ολόκληρο κροκόδειλο ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου αφού γιγαντιαίος αλιγάτορας επιδεικνύει τις κανιβαλιστικές του τάσεις, καθώς καταβροχθίζει κροκόδειλο στις όχθες λίμνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τέιλορ Σόπερ ανήρτησε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter και στο οποίο βλέπουμε τον γιγαντιαίο αλιγάτορα να καταπίνει μέσα σε δευτερόλεπτα έναν κροκόδειλο μήκους περίπου δύο μέτρων, με τα πίσω πόδια να είναι τα μόνα που διακρίνονται να εξέχουν από το στόμα του.

Το βίντεο μέχρι στιγμής έχει δεχτεί περισσότερα από τρία εκατομμύρια views, ενώ όπως αποκαλύπτει ο Τέιλορ Σόπερ, το περιστατικό συνέβη στην αυλή του σπιτιού των γονιών του, στην κομητεία Χόρι της Νότιας Καρολίνας, με τον ίδιο να σχολιάζει, «Ο πατέρας μου καταγράφει μερικά πολύ ωραία στιγμιότυπα».

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL

