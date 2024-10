ΗΠΑ: Αναβάθμιση της ισραηλινής αεράμυνας με το αντιπυραυλικό σύστημα THAAD ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή του προηγμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD στο Ισραήλ.

Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων και απειλών από το Ιράν και τις φιλοϊρανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ θα ενισχύσει την αεράμυνα του Ισραήλ, στοχεύοντας τον τύπο πυραύλων που χρησιμοποιεί συνήθως το Ιράν, δήλωσε στρατιωτικός αναλυτής Michael Holmes στο CNN.

Rapid deployment of defense equipment can be vital in future combat engagements. That’s why the @USAirForce, @USArmy and @IDFOnline train to deploy the Terminal High Altitude Area Defense System, or THAAD, as part of the Dynamic Force Employment concept. #KnowYourMil pic.twitter.com/M5vyTJGOIT

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 12, 2019