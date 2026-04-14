ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ο 16χρονος για τον βιασμό και τον στραγγαλισμό της 18χρονης

Ως ενήλικος θα δικαστεί 16χρονος Τίμοθι για τη δολοφονία της θετής αδελφής του σε κρουαζιερόπλοιο

14 Απρ. 2026 8:01
Το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αποφάσισε ότι ο 16χρονος Τίμοθι Χάντσον θα δικαστεί ως ενήλικος για το ειδεχθές έγκλημα που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε κρουαζιερόπλοιο. Ο ανήλικος κατηγορείται για τον βιασμό και τη δολοφονία της 18χρονης θετής αδελφής του, Άννας Κέπνερ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει «διεστραμμένη εμμονή» με το θύμα, επιτέθηκε σεξουαλικά στην 18χρονη και στη συνέχεια τη σκότωσε μέσω μηχανικής ασφυξίας μέσα στην καμπίνα που μοιράζονταν.

Μετά την πράξη του, ο δράστης έκρυψε τη σορό της κοπέλας κάτω από το κρεβάτι, καλύπτοντάς την με σωσίβια και κουβέρτες, και παρέμεινε στον χώρο κοιμώμενος σε κοντινή απόσταση. Το άψυχο σώμα της άτυχης κοπέλας ανακάλυψε το επόμενο πρωί μια καμαριέρα του πλοίου.

Ενώ αρχικά στον 16χρονο είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ως ανήλικο, η σοβαρότητα του εγκλήματος οδήγησε τις αρχές στην αναβάθμιση της δίωξης. Πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού με την επιβαρυντική περίσταση της σεξουαλικής επίθεσης, κατηγορίες που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η 18χρονη Άννα Κέπνερ ήταν τελειόφοιτος λυκείου και προετοιμαζόταν για την αποφοίτησή της τον προσεχή Μάιο, ενώ είχε ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την κατάταξή της στον αμερικανικό στρατό. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει κύμα θλίψης στην τοπική κοινότητα του Titusville όπου διέμενε.

Προς το παρόν, ο κατηγορούμενος τελεί υπό περιορισμό στην οικία συγγενικού του προσώπου, φέροντας ειδικό σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), μέχρι την έναρξη της δίκης.

