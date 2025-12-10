ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!

Η νέα πρόταση που παρουσίασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες κράτη που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA)

10 Δεκ. 2025
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε τουρίστες από δεκάδες χώρες (42 συνολικά) ενδέχεται να κληθούν να προσκομίσουν το ιστορικό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πέντε τελευταία έτη ως προϋπόθεση για την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα πρόταση που παρουσίασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA). Αυτό περιλαμβάνει και τους Έλληνες πολίτες.

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία. Ήδη έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αναφέρει το BBC.

Η πρόταση δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτηθούν από το ιστορικό στα κοινωνικά δίκτυα.

Πέρα από αυτά θα απαιτηθούν οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις email που χρησιμοποίησε ο ταξιδιώτης τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την οικογένειά του.

Σήμερα το ESTA απαιτεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων (30 λίρες).

Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική καλύτερης φύλαξης των αμερικανικών συνόρων για λόγους εθνικής ασφάλειας την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή τουριστών το 2026, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Το 2028 θα φιλοξενήσουν στο Λος Άντζελες τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη απαιτήσει από τους αλλοδαπούς να δημοσιοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υποβάλλουν αίτηση για φοιτητική βίζα ή βίζα H1B για ειδικευμένους εργαζόμενους, η οποία μάλιστα συνεπάγεται ένα πολύ υψηλότερο τέλος.

