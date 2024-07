ΗΠΑ: Αποσύρεται ο Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των εκλογών; – Τι αναφέρουν πληροφορίες 

Την εκτίμηση ότι η πίεση του Κογκρέσου και στενών φίλων του κόμματος θα πείσει εν τέλει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκφράζουν αρκετοί κορυφαίοι Δημοκρατικοί, που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα, κορυφαία στελέχη του κόμματός του, φίλοι του αλλά και βασικοί δωρητές της προεκλογικής εκστρατείας πιστεύουν ότι ο 81χρονος Μπάιντεν δεν θα κερδίσει, καθώς δεν μπορεί να πείσει το εκλογικό κοινό σχετικά με την πνευματική διαύγεια και την ηλικία του.

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενημερωθεί ότι αν παραμείνει στην κούρσα, ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές ακόμα και με συντριπτική διαφορά.

Τζο Μπάιντεν: Η πρώτη του αντίδραση μετά τη διάγνωση με κορονοϊό – «Είμαι καλά, θα συνεχίσω να εργάζομαι»

Έως σήμερα, η πίεση στο πρόσωπο του προέδρου για την απόσυρσή του είναι «αδυσώπητη και συντονισμένη», σημειώνεται στα σχετικά ρεπορτάζ.

Πάντως, οι Δημοκρατικοί αναμένουν ότι οι δημοσκοπήσεις μετά το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών θα δείξουν ακόμα και εκλογική συντριβή στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η επιλογή του είναι να γίνει ένας από τους ήρωες της ιστορίας ή να είναι σιγουρέψει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ προεδρική βιβλιοθήκη Μπάιντεν. Προσεύχομαι να κάνει το σωστό», γνωστοποίησε στο ίδιο πρακτορείο στενός φίλος του προέδρου.

Congressional Democrats were baffled when President Biden’s campaign “X” account posted “I’m sick” as a fundraising appeal just after the 81-year-old president tested positive for COVID. https://t.co/fCOIfAPBW2

— Axios (@axios) July 18, 2024