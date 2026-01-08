ΗΠΑ: Μπλοκ της Γερουσίας με ψήφισμα για νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα

Στις ΗΠΑ η Γερουσία των ΗΠΑ υπερψήφισε σήμερα (8/1/2026) πρόταση που περιορίζει τις στρατιωτικές δράσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη Βενεζουέλα, μετά την αιφνιδιαστική επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.

Η απόφαση πέρασε με ψήφους 52 υπέρ και 47 κατά, με πέντε Ρεπουμπλικανούς να στηρίζουν την πρόταση, μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η πρόταση αυτή, αν και κυρίως συμβολική, αποτελεί την πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ που το Κογκρέσο προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον πρόεδρο για την εξωτερική πολιτική.

Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν στηρίξει γενικά την επίθεση για την απομάκρυνση του Μαδούρο, ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι η παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τοντ Γιάνγκ, που στήριξε την πρόταση, δήλωσε ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Βενεζουέλα, ακόμα και αν ήταν ακούσια, θα ήταν αντίθετη με τον στόχο του Τραμπ να τερματίσει τις ξένες εμπλοκές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επίκεινται περαιτέρω επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, αλλά ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες εάν η προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δε συναινέσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της χώρας «όσον αφορά το πετρέλαιο».

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που ψήφισαν με τους Δημοκρατικούς για να περιορίσουν τις προεδρικές εξουσίες στη χρήση στρατιωτικής δύναμης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως πλήγμα για την εθνική ασφάλεια και την άμυνα των ΗΠΑ.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να ντρέπονται για τους γερουσιαστές που μόλις ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς στην προσπάθειά τους να μας στερήσουν τις εξουσίες μας να πολεμάμε και να υπερασπιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μέρκοφσκι, Ραντ Πωλ, Τζος Χόλι και Τοντ Γιάνγκ δεν πρέπει να εκλεγούν ξανά ποτέ, τονίζοντας ότι αυτή η ψηφοφορία παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτοάμυνα της Αμερικής περιορίζοντας την εξουσία του προέδρου ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

«Σε κάθε περίπτωση, και παρά την “ηλιθιότητά” τους, ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών είναι αντισυνταγματικός, παραβιάζοντας πλήρως το Άρθρο II του Συντάγματος, όπως έχουν αποφασίσει πριν από μένα όλοι οι Πρόεδροι και τα υπουργεία Δικαιοσύνης τους. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια πιο σημαντική ψηφοφορία στη Γερουσία σχετικά με αυτό το θέμα» κατέληξε ο Τραμπ.

