ΗΠΑ: Χειροπέδες σε μια μητέρα, είναι ύποπτη για την δολοφονία δυο ανήλικων παιδιών της

Μία φρικτή ιστορία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες σοκ στο Κλίβελαντ, ειδικά μετά την τελευταία εξέλιξη με τη σύλληψη μιας 28χρονης μητέρας ως βασικής υπόπτου για τη δολοφονία των δύο ανήλικων παιδιών της.

Την περασμένη Δευτέρα, βρέθηκαν σε παιδική χαρά δύο βαλίτσες θαμένες πρόχειρα στο χώμα. Στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν δύο νεκρά κοριτσάκια τα οποία στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν ως η 10χρονη Άμορ και η 8χρονη Μίλα, οι οποίες ήταν ετεροθαλείς αδελφές.

Οι ντετέκτιβ του τμήματος Ανθρωποκτονιών ξεκίνησαν έρευνα και γρήγορα τα στοιχεία τους οδήγησαν στη μητέρα τους, μια 28χρονη γυναίκα ονόματι Αλίγια Χέντερσον, στο σπίτι της οποίας βρέθηκε ακόμα ένα ανήλικο παιδί που ήταν καλά στην υγεία του.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το φρικτό έγκλημα και για τα κίνητρα της Χέντερσον, μια δεύτερη ιστορία για τη συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να την κάνει πιο συγκλονιστική.

Την έψαχνε επί πέντε χρόνια

Η Χέντερσον είχε αποκτήσει την 8χρονη Μίλα με τον Ντεσόν Τσάπμαν χωρίς ποτέ να παντρευτούν. Έζησαν μαζί μέχρι και όταν το κοριτσάκι έγινε 1 έτους και στη συνέχεια χώρισαν και η 28χρονη εξαφανίστηκε.

Ο πατέρας της Μίλα έψαχνε να την βρει από το 2020 σκοπεύοντας να διεκδικήσει την επιμέλειά της και να την πάρει να ζήσουν μαζί αλλά δεν κατάφερε ποτέ να βρει κάποιο στοιχείο για το πού βρίσκεται. Τραγική ειρωνεία ότι οι αστυνομικοί που ανέλαβαν να τον ενημερώσουν για τη δολοφονία του παιδιού δεν χρειάστηκε να φτάσουν πολύ μακριά. Ο πατέρας ζει απέναντι από το πάρκο όπου βρέθηκε νεκρό το κοριτσάκι…

