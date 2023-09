ΗΠΑ: Δολοφόνος δραπέτευσε στην Πενσυλβάνια – «Κλειδώστε τις πόρτες και μείνετε σπίτι»

Οι κάτοικοι στην Πενσυλβάνια καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους αφού ο δολοφόνος που δραπέυτευσε πριν λίγες μέρες εντοπίστηκε ξανά και η αστυνομία λέει ότι είναι οπλισμένος.

Ο εντοπισμός το βράδυ της Δευτέρας του καταδικασμένου δολοφόνου που δραπέτευσε από φυλακή της ανατολικής Πενσυλβάνια πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τη γύρω κοινότητα και προκάλεσε το κλείσιμο των σχολείων την Τρίτη, αφού η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο κρατούμενος έχει πλέον όπλο.

Ο φυγάς εντοπίστηκε χθες στο Σάουθ Κόβεντρι της κομητείας Τσέστερ, περίπου 32 χλμ βόρεια της κομητειακής φυλακής από την οποία απέδρασε, σύμφωνα με έκτακτη ειδοποίηση που έστειλαν οι αξιωματούχοι της κομητείας Τσέστερ το βράδυ της Δευτέρας στους κατοίκους της περιοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων.

«Ζητείται από τους κατοίκους της περιοχής να κλειδώσουν όλες τις εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα, να ασφαλίσουν τα οχήματα και να παραμείνουν στα σπίτια τους», ανέφερε η ειδοποίηση, προσθέτοντας ότι υπήρχαν αναφορές για τον φυγά στην περιοχή των δρόμων Ridge, Coventryville και Daisy Point, «πιθανόν οπλισμένο». Η είδηση θυμίζει σκηνή από ταινία τρόμου.

PSP is pursuing Danelo Cavalcante in the area of Ridge Rd/Coventryville Rd/Daisy Point Rd in South Coventry Twp., Chester Co. He is armed. Residents in the area are asked to lock all doors and windows, secure vehicles, and remain indoors. Do not approach. Call 911 if seen.

— PA State Police (@PAStatePolice) September 12, 2023