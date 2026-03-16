ΗΠΑ: Εκπαιδευτικός κακοποίησε σεξουαλικά 5χρονη με τον σύντροφό της

Για πολλαπλά σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ενός 5χρονου κοριτσιού κατηγορείται η 30χρονη αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Μάντισον Πέιτζ Τζόουνς και ο 37χρονος σύντροφός της, Ζάκερι Ντόντλινγκερ, στο βόρειο Τέξας.

Το ζευγάρι συνολικά κατηγορείται για 39 σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και κρατείται με εγγύηση ύψους σχεδόν 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κακοποίηση από το διεστραμμένο ζευγάρι ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και σταμάτησε 12 ημέρες αργότερα όταν η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά τις σχετικές καταγγελίες.

Η γυναίκα που έκανε την κλήση αυτοπροσδιορίστηκε ως φίλη της Τζόουνς και είπε ότι είχε ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ντόντλινγκερ απέναντι σε ένα 5χρονο παιδί. Οι αστυνομικοί μίλησαν με την Τζόουνς, η οποία ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί μετά από εντολή του Ντοντλίνγκερ. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Ντοντλίνγκερ είχε σεξουαλικές φαντασιώσεις σχετικά με το παιδί και είπε ότι του έστελνε βίντεο με τις αποτρόπαιες πράξεις μέσω του Snapchat.

Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ κακοποίησε σεξουαλικά 5χρονη με τον σύντροφό της, του έστελνε αρρωστημένα βίντεο μέσω Snapchat

O 37χρονος σύντροφός της εκπαιδευτικού, Ζάκερι Ντόντλινγκερ, που επίσης κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Ο Ντόντλινγκερ συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου σε μια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στο Τέξας και αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για βαριά σεξουαλική επίθεση σε παιδί, τρεις κατηγορίες για άσεμνη έκθεση σε παιδί, δύο κατηγορίες για άσεμνη σεξουαλική επαφή με παιδί, καθώς και από μία κατηγορία για σεξουαλική παράσταση από παιδί και κατοχή με πρόθεση την προώθηση παιδικής πορνογραφίας.

Η Τζόουνς αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για βαριά σεξουαλική επίθεση σε παιδί, τέσσερις κατηγορίες για άσεμνη έκθεση παιδιού, μία κατηγορία για άσεμνη σεξουαλική επαφή με παιδί και μία κατηγορία για κατοχή με πρόθεση προώθησης παιδικής πορνογραφίας.

