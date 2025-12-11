ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια

Ο Χάρολντ Νίκολς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988. Είχε επίσης κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών σε μια περίοδο τριών μηνών.

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
11 Δεκ. 2025 22:37
Pelop News

Ένας 64χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, εκτελέστηκε σήμερα στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Ο Χάρολντ Νίκολς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988. Είχε επίσης κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών σε μια περίοδο τριών μηνών.

Η εκτέλεση του Νίκολς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η τρίτη στο Τενεσί από την αρχή του έτους.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 46 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 38 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και τρεις από εκτελεστικό απόσπασμα (όλες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ