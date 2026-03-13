ΗΠΑ: Ένα βίντεο ήταν η αιτία να μαζευτούν 500.000 δολάρια για 78χρονο συνταξιούχο

13 Μαρ. 2026 12:33
Συγκίνησε το διαδίκτυο η ιστορία 78χρονου συνταξιούχου από το Τενεσί που εργαζόταν ως ντελίβερι της DoorDash μαζί με τη σύζυγό του για να μπορέσουν να πληρώνουν τα φάρμακα.

Ο Ρίτσαρντ Πάλεϊ καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού το πρωί της Τρίτης να προσπαθεί με δυσκολία να παραδώσει μια παραγγελία καφέ σε σπίτι στο Μάντσεστερ. Στο βίντεο φαίνεται να περπατά αργά στο μονοπάτι προς την είσοδο του σπιτιού, να διστάζει για λίγο μπροστά στα σκαλιά και τελικά να σκύβει προσεκτικά για να αφήσει την παραγγελία.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Μπρίτανι Σμιθ, συγκινήθηκε από την εικόνα του ηλικιωμένου διανομέα και δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok, ζητώντας βοήθεια για να βρει «τον Ρίτσαρντ, τον διανομέα των Starbucks». Μέσα σε λίγες ώρες, χρήστες του διαδικτύου κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν. Τότε ο 78χρονος αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μπρέντα, κάνουν μαζί παραδόσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, αφού εκείνη έχασε τη δουλειά της χωρίς να ευθύνεται. Η Μπρέντα οδηγεί το αυτοκίνητο και ο Ρίτσαρντ κατεβαίνει για να παραδώσει τις παραγγελίες. Όπως εξήγησαν, στην ηλικία τους είναι δύσκολο να βρουν δουλειά.

Στη συνέχεια, η Σμιθ δημιούργησε μια καμπάνια στο GoFundMe με στόχο να βοηθήσει το ζευγάρι. Μέσα σε λίγες ημέρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500.000 δολάρια.

Το ζευγάρι, παντρεμένο για περισσότερα από 56 χρόνια, δήλωσε συγκλονισμένο από τη γενναιοδωρία των αγνώστων. «Είναι πραγματικά δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι τόσο γενναιόδωροι ώστε να προσπαθήσουν να μας βοηθήσουν… Άνθρωποι που δεν μας γνωρίζουν καν. Εκτιμούμε τον καθένα από αυτούς… μας απαλλάσσει από πολλή πίεση… και κάνει τη ζωή ξανά βιώσιμη», είπε ο 78χρονος.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του εξήγησε ότι έπρεπε να βρουν διέξοδο ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους και να μην καταλήξουν στο νοσοκομείο κάτι που θα τους κόστιζε πολύ πιο ακριβά. Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το ενδιαφέρον που έδειξε η Σμιθ.

