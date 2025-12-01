ΗΠΑ: Επιβεβαίωση τηλεφωνικής επικοινωνίας Τραμπ με Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή την τηλεφωνική επαφή του με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνομιλία έγινε γνωστή αρχικά από δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Ο Μαδούρο έχει κατηγορήσει τον Αμερικανό ομόλογό του ότι προβάλλει ως πρόσχημα τη διακίνηση ναρκωτικών για να ενισχύσει στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, με τελικό στόχο την ανατροπή της κυβέρνησής του.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν απλώς μια τηλεφωνική κλήση», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Η επιβεβαίωση έρχεται σε φόντο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας και να εντείνουν την παρουσία τους στην περιοχή.

