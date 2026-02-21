ΗΠΑ–Ιράν στο όριο: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια, αναμένεται η απόφαση Τραμπ

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει ολοκληρώσει σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση ακόμη και άμεσα, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει την τελική απόφαση. Το σκηνικό συνδυάζει αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα με διπλωματικές διεργασίες που δεν έχουν αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, μετακινώντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις σε στρατηγικά σημεία. Στην περιοχή επιχειρεί ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ προς τη Μεσόγειο κατευθύνεται και το USS Gerald R. Ford, κίνηση που ερμηνεύεται ως μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται να κάνουν λόγο για πιθανότητα «στοχευμένων και περιορισμένων» πληγμάτων σε ιρανικές εγκαταστάσεις, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, στο εσωτερικό των ΗΠΑ εκφράζονται επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής χωρίς σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Διπλωματικές επαφές χωρίς αποτέλεσμα

Παράλληλα με τη στρατιωτική κινητικότητα συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες. Αμερικανοί και Ιρανοί εκπρόσωποι είχαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψει απτή πρόοδος. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα και απορρίπτει τις κατηγορίες περί στρατιωτικών επιδιώξεων.

Στο πλαίσιο των επαφών, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασικό θέμα της ατζέντας, με το Ισραήλ να επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Επιπτώσεις και διεθνείς ανησυχίες

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας τόσο τις γεωπολιτικές ισορροπίες όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ήδη η Τεχεράνη εμφανίζεται να ενισχύει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, πραγματοποιώντας στρατιωτικές ασκήσεις και θωρακίζοντας κρίσιμες υποδομές.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με διπλωματικές πηγές να μην αποκλείουν νέες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της στρατιωτικής προετοιμασίας δείχνει ότι οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης και τις επιπτώσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο.

